Sigue la Sequía de Turistas, Reportan los Turoperadores del Centro Histórico

“No es Como Le Roy Barragán Asegura”

Por Rubén Palomo Macías

Durante esta temporada del Día de Muertos muchas personas tuvieron la oportunidad de tomarse algunos días de descanso, sin embargo, operadores de servicios turísticos informaron a Página 24 Zacatecas que los turistas no han venido al estado y sus operaciones han disminuido considerablemente. José Manuel Revilla, guía de turistas, aseveró que desde el Festival de Teatro de Calle no ha habido presencia de turistas.

“Hubo algo de alza en estos últimos días del festival del Día de Muertos, poquito movimiento, pero así que digamos que fue mucho no se ha visto. Los festivales y actividades que hacen son para las personas locales, no son para turistas y la gente del mismo estado es la que se mueve. Dicen que con los festivales viene mucha gente de fuera pero la realidad es que no. Con el festival de los muertos se tuvo participación de personas de San Luis Potosí pero no vimos que, además de quienes participaron, hubiera gente proveniente de allá”, comentó.

El guía de turistas mencionó que ahora se tienen que esperar hasta diciembre para ver si los turistas se animan a visitar Zacatecas, es el último mes del año y donde pueden acudir los migrantes a realizar visitas a sus pueblos y comunidades.

“Ojalá que en diciembre nos podamos ver un poquito más agraciados respecto al turismo, las autoridades, como Le Roy Barragán, dicen que si ha habido mucho turista, vuelos llenos y cosas así pero eso no va de acuerdo a la realidad. Se ha visto en los mismos medios que los restaurantes y hoteles han sido afectados con bajas de hasta 40%, eso solo quiere decir que está pasando todo lo contrario a lo que dice el secretario de Turismo, realmente no hay mucho trabajo y pues quien sabe si con más promoción se pueda recomponer esto”, finalizó.