Mi Jardín de Flores

Los Estados Vecinos Prosperan, Zacatecas Empobrece

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 3 de noviembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

Los Estados Vecinos Prosperan y Zacatecas Empobrece

POBRE de mi Zacatecas, mientras los estados vecinos prosperan, el nuestro empobrece y sigue en retroceso; durante el desayuno leí en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, lo que el joven gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, ha logrado en dos años de su administración: ‘42 mil millones de dólares de inversión, 250 mil empleos, cobertura de salud universal, logró llevar la prestigiada empresa Tesla a su estado, dos mil camiones y tres nuevas líneas del metro’, entre otras cosas; ha conducido tan bien a su estado, que es muy probable que su partido lo postule como candidato a la Presidencia de Mexico.

-YA NI siga, madre Teresa, porque más me enmuina: no hay punto de comparación: tenemos un gobernador que nomás se sentó en la silla de Palacio de Gobierno y se volvió loquito: se cree la reencarnación de Luis XIV rey de Francia, y que el estado es él-.

-NO TANTO, doña Petra, David nomás se cree dueño de Zacatecas, y que nadie lo merece; está ensoberbecido y cree que su gobierno es para siempre, cuando ya se chupó más de 33.3% de su administración que, por cierto, sigue siendo el gobernador peor calificado del país-.

-HOY VIERNES, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), licenciada Estela Cárdenas Vargas, en entrevista con nuestro compañero reportero, Rubén Palomo Macías, aseguró que los homicidios violentos en el estado han influido a que haya poca presencia de clientes en los restaurantes y comercios en el estado.

“QUE si hubo gente por las festividades del Día de Muertos, pero inferior al año pasado, esto debido no sólo a la inseguridad sino a la economía, ‘los zacatecanos -dijo no contamos con la liquidez de otros años:

‘LA INSEGURIDAD infl uye en que no tenemos turistas y lo pudimos ver en esta semana, si hay gente en las calles es por los zacatecanos que estamos saliendo, que estamos disfrutando de nuestras tradiciones pero no hay turismo, eso nos pega mucho a los comercios del centro y de Zacatecas en general, es muy grave que nos encontremos al mínimo, hemos tenido 45, 48% de menos ventas en comparación al año pasado’.

-YO NO he escuchado, madre Teresa, a nadie que diga ‘estamos bien, el gobierno del David tiene rumbo’, no, todos se quejan y lo tildan de inepto y soberbio.

Le Roy Barragán Ocampo y sus Mentiras

“QUIEN también se queja de la falta visitantes es el guía de turistas José Manuel Revilla, quien entrevistado por el compañero reportero Rubén Palomo Macías, declaró que es muy poco el turismo:

‘HUBO algo de alza en estos últimos días del festival del Día de Muertos, poquito movimiento, pero así que digamos que fue mucho no se ha visto. Los festivales y actividades que hacen son para las personas locales, no son para turistas y la gente del mismo estado es la que se mueve. Dicen que con los festivales viene mucha gente de fuera pero la realidad es que no. Con el festival de los muertos se tuvo participación de personas de San Luis Potosí pero no vimos que, además de quienes participaron, hubiera gente proveniente de allá.

‘LE ROY Barragán -continuó-, dice que si ha habido mucho turista, vuelos llenos y cosas así pero eso no va de acuerdo a la realidad. Se ha visto, en los mismos medios, que los restaurantes y hoteles han sido afectados con bajas de hasta 40%, eso solo quiere decir que está pasando todo lo contrario a lo que dice el secretario de Turismo, realmente no hay mucho trabajo y pues quien sabe si con más promoción se pueda recomponer esto’.

Al Menos Cuatro Asesinatos y sin Detenidos

-EL EL narco y la falta de inversiones son los que provocan el desempleo y la inseguridad, pero el problema principal es la violencia: asesinatos, desapariciones forzadas y extorsiones principalmente.

“HOY viernes nuestro Diario Pagina 24 Zacatecas informa de, al menos, cuatro asesinatos; y digo de ‘al menos’ porque ya ven que David ordena que no pongan los homicidios dolosos reales, que le bajen, pero luego nos enteramos porque el Gobierno de México informa de la realidad al día siguiente.

“ASÍ es que ayer se cometieron cuatro homicidios dolosos a balazos:

EN LA capital del estado, sobre calle Manuel Caloca, colonia Francisco E. García, al filo de las 6:00 de la tarde, mataron a balazos a un individuo; no hay detenidos.

“EN FRESNILLO, se echaron a otro de un balazo en la cabeza; ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde, dentro de las instalaciones de la Universidad Deportiva Solidaridad, colonia Huertas de abajo; no hubo detenidos.

“EN GUADALUPE, que ya está convertido en el municipio más peligroso de Zacatecas, asesinaron a dos personas: sucedió en la calle Aguascalientes, Barrio Santa Rita, cuando dos individuos caminaban por el lugar y les dispararon matando a uno e hiriendo a otro; tampoco hay detenidos.

“EL CUARTO asesinato sucedió en la Privada Trigésima Tercera, fraccionamiento Villas de Guadalupe, a eso de las 7:30 de la tarde, cuando balearon a un hombre, sin importarles que cerca de él había niños pidiendo dulces por el Día de Muertos: vaya manera de celebrar el Día: cuatro asesinato y ningún detenido.

EN CUANTO a desapariciones forzadas, se publicó la Cédula de Búsqueda de CÉSAR HERRERA JUÁREZ de 43 años, desaparecido en Zacatecas, Zacatecas, el 28 de octubre de 2023.

-ENTONCES: fueron cuatro asesinatos a balazos, un herido y un desaparecido forzadamente, y el David a risa y risa-.

–DESGRACIADAMENTE así es: se la pasa enseñando la mazorca a risa y risa mientras que Zacatecas se hunde en la violencia y en el desempleo-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.