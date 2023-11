Hay Gente en Centro Histórico, Pero no son Turistas Foraneos: F. Baltazar

“Son Locales, Pero Éstos no Compran”

Por Rubén Palomo Macías

Francisco Baltazar, de la dulcería Melcochas de Zacatecas, comentó que la presencia de personas durante las festividades del Día de Muertos fue buena, sin embargo, las ventas no se reflejan en comparación a la cantidad de gente que se vio durante el desfile que se realizó.

“Se ha mantenido muy floja la venta, realmente no hay turismo, quienes nos compran mercancía son los turistas que vienen de otras partes de la país y del extranjero pero ahora la presencia de turistas ha sido mínima, no han viajado a Zacatecas. Hemos visto mucha gente pero es local, de la que solamente anda viendo, ellos bajan a los eventos para no aburrirse en sus casas pero no a consumir”, aseguró a Página 24 Zacatecas.

El dependiente añadió que desde la pandemia las ventas no se han podido recuperar y existen demasiados locales que han cerrado en el centro histórico. Aseguró que muchos comercios han tenido que cerrar por que su operación no se recuperó y representaba más pérdidas que una esperanza de recuperarse.

“Estamos afectados por la falta de turismo, no se logran sacar los gastos. La inseguridad en el estado ha influido mucho y mientras no se le garantice al turismo la seguridad pues los turistas no van a venir. Si en Estado Unidos u otros países se dice que no visiten Zacatecas por sus condiciones esto seguirá siendo una constante de que no tengamos visitantes. Difícilmente con mercadotecnia o con promoción no se va a arreglar esto”, añadió.

Finalmente Francisco Baltazar invitó a las autoridades a realizar recorridos en hoteles, restaurantes y comercios para que conozcan la realidad de quienes viven del sector turista y que dejen de decir que existen muchas visitas en el estado. Señaló que como comerciantes solamente expresan lo que están viviendo.

“Tal vez las autoridades ven a un turismo de paso, que llega en la noche pero que en la mañana se va pero eso nosotros no lo vemos, en ese aspecto no decimos que no haya turistas pero es a cuenta gotas”, remató.