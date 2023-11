Senador José Narro Pretende Reelegirse Para Defender la 4T

“Yo no me Doblo ni voy al Baño a la Hora de Votar”

Por Rubén Palomo Macías

José Narro Céspedes, senador de la República, realizó una asamblea informativa para dar a conocer a Página 24 Zacatecas, y a los diversos asistentes, los logros que se han obtenido durante su permanencia en el senado, además de reiterar que se ha inscrito en la contienda interna de Morena para reelegirse.

“Aquí estamos presentes y de pie, estamos en la lucha por seguir construyendo en el estado la Cuarta Transformación, nuestro país se está poniendo de pie, nuestra tarea es continuar con este gran proyecto nacional y seguirlo profundizando. Hay muchos pendientes, hay muchos temas que no se han podido concretar porque no hemos podido lograr la mayoría calificada en el congreso de la unión. Este proceso de transición está incompleto y es nuestra tarea lograr cerrar esa transición”, señaló.

Narro Céspedes aseguró que no se quiere que en al Congreso lleguen legisladores que a la hora del debate se echen para atrás, que a la hora de las votaciones cambien su voto a otro lado y tampoco se quiere que haya legisladores que utilicen los espacios de diputaciones y senadurías para sacar beneficios personales.

“Hoy está por encima de toda aspiración el gran proyecto nacional, hemos visto en el Congreso de la Unión a compañeros que han titubeado, que se han ido, otros que se van al baño cuando están las votaciones. Hoy necesitamos gente firme, que debata, que sea leal, que viva, que luche y haga su mejor esfuerzo para defender este gran proyecto nacional. Es por eso que hemos decidido participar, nosotros desde el Senado de la República hemos estado en todas las votaciones con nuestro presidente, en los debates hemos estado al lado de la Cuarta Transformación. Hemos sido atacados porque no nos doblamos, porque no damos esquina y estamos firmes para continuar con este gran proyecto, me he propuesto a participar para defender a la 4T”, finalizó.