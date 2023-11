“Solicitamos más Información del Municipio de Eventos a Realizarse en Centro Histórico”

Para el Aprovechamiento de los Comercios: Guillermo Foyo

Por Rubén Palomo Macías

Guillermo Foyo López de Lara, copropietario del museo Playmohistoria, comentó a Página 24 Zacatecas que el movimiento de personas ha estado un poco alto, sin embargo, se sabe que el segmento de población es diverso para los eventos que se realizaron para la celebración del Día de Muertos ya que muchas personas solamente acuden a ver las actividades de estas fechas.

“A veces las personas vienen con el tiempo contado y no da oportunidad para hacer otras cosas, nosotros fuimos a ver los actos y estuvimos casi cuatro horas dando la vuelta. La situación es tranquila y sabemos que es un poco flojo el turismo pero afortunadamente estamos acomodando algunas vitrinas para que quienes ya han venido puedan ver algo distinto”, mencionó.

Guillermo añadió que se espera que las actividades que realizan el gobierno municipal y estatal pudieran dar a conocer las agendas de eventos con los empresarios que se encuentran en el Centro Histórico para que los comercios puedan prepararse con algo distinto que ofrecer a quienes acuden a los eventos.

“A veces llego a la plazuela por las mañanas y ya están montando un escenario y no sé qué evento va a haber o que se planea realizar. Con un poco más de comunicación nosotros nos podríamos preparar para atender a los visitantes, sabemos que no todos los eventos que se realizan en la Plaza Miguel Auza son para todos pero al menos tendríamos la oportunidad de que quienes vengan conozcan lo que se ofrece. Ese es el tema, que a veces no hay mucha comunicación de los evento que hay y no nos da tiempo de prepararnos con promociones o publicidad”, apuntó.

Guillermo Foyo realizó un llamado a las autoridades y comerciantes en general para ver cómo puede realizarse una agenda cultural y que todos estén involucrados y se sepa exactamente lo que habrá en cada lugar y en qué momentos.

“Nos falta esa unión de empatía para apoyarnos todos, siento que hay ciertas diferencias entre todos los participantes del centro histórico. Hay que ver la forma de que todos podamos trabajar en conjunto con mayor comunicación”, finalizó.