Mi Jardín de Flores

Zacatecas, Entre el Narco y el Desempleo

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘No es grato decir que estamos en los últimos lugares de seguridad, productividad y generación de empleos, pero es muy lamentable tener qué reconocer que no se ha sabido ejecutar el recurso, porque están priorizando sus eventos personales, vamos de manera contundente en caída libre’: Lidia Vázquez Luján.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 4 de noviembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

No es Grato Estar en los Últimos Lugares

-HAY MUCHA preocupación entre la sociedad zacatecana por el pésimo gobierno que está haciendo don David Monreal Ávila; hoy sábado leo en nuestro Diario Pagina 24 las declaraciones de doña Lidia Vazquez Luján, integrante de la Comisión Ejecutiva del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), en entrevista que le hace nuestra compañera Nallely de León Montellano:

‘ZACATECAS –dice doña Lidia Vazquez- está sumido en un profundo caos debido a los altos índices de inseguridad, desempleo y la crisis del campo: ‘No es grato decir que estamos en los últimos lugares de seguridad, productividad y generación de empleos, y es muy lamentable tener qué reconocer que no se ha sabido ejecutar el recurso, porque están priorizando sus eventos personales, vamos de manera contundente en caída libre’.

DOÑA Lidia subraya que al gobierno de don David Monreal le falta iniciativa y compromiso, mencionando, además, la falta de preparación de los integrantes de su gabinete, por lo que debe de reconocer que necesita de auxiliarse de quienes sí tienen experiencia, hay presidentes municipales con una productividad muy destacada, hay actores políticos y sociales que podrían coadyuvar a mejorar el estado’.

“Y DOÑA Lidia afi rma que ‘en comparación con Zacatecas, el estado vecino de Aguascalientes, cuyas dimensiones territoriales son menores que Zacatecas (75 mil 275.3 kilómetros cuadrados/ Aguascalientes: 5 mil 616 kilómetros cuadrados) cuenta con un sistema de seguridad y de producción envidiables’.

“Y REMATA al asegurar que don David y su equipo de gobierno ‘son incapaces para generar compromisos de crecimiento económico y de seguridad, que es lo que más lamenta la población, deberían de tener un poquito más de amor por Zacatecas y decir que es un estado que no merece lo que le está pasando en esos ámbitos’.

-EL DAVID, madre Teresa, debería de reaccionar y a la gente que no está dando resultados darle las gracias, entre ellas al Rodrigo Castañeda Miranda, que en estos dos años dos meses ha pasado inédito como titular de la Secretaría de Economía.

“Y TAMBIÉN el Le Roy Barragán Ocampo, con un pedigrí muy amplio e interesante, pero que no ha hecho gran cosa como secretario de Turismo, porque se la pasa haciendo puros eventos bicicleteros.

“OTRO que resultó un fiasco como coordinador de Comunicación Social, es el Gerardo Flores López, mejor conocido como ‘El Cachetes de Gato Bodeguero’, que según su pedigrí, llegó al gobierno del David con 20 años de periodista, pero una cosa es ser periodista y otra un buen funcionario público, creo que ‘El Calcetín Parado’ era mejor jefe de prensa que él; y así podría seguir sacando a balcón a otros parásitos, pero estos tres son los más sobresalientes”.

-EL PROBLEMA doña Petra -dice don Roberto-, no es Rodrigo Castañeda, ni Le Roy Barragán, tampoco Gerardo Flores sino el propio David quien en cuanto protestó como gobernador de Zacatecas, se volvió loquito; al grado que no le hace caso ni al patriarca de la familia Monreal Ávila: Ricardo, quien por cierto no las trae todas consigo por su desmedida ambición de ser él, a toda costa, el candidato de Morena a la Presidencia de México en 2024, con los resultados de todos sabido: en todas las encuestas califi có en último lugar-.

-PUES ES que el ‘Monris’ está muy devaluado, por eso el David ya no lo pela, porque él como gobernador ya siente que es más importante que su propio hermano mayor y hacedor político-.

-ESO SÍ,Ricardo creó a su propio Frankenstein, Frankenstein quien ahora se siente el jefe del clan familiar, porque el senador va cuesta abajo luego de intentar ponerle zancadilla a Claudia Sheinbaum Pardo, por dos ocasiones: primero rumbo a la Jefatura de la Ciudad de México y después a la Presidencia de la República y en ambas fracasó de manera apabullante-.

¿Volteen a ver a Víctor Rentería?

-PUES YA que el David aflojó las nalguitas ante la ‘Herencia Maldita’, estaría bien que considerara a un buen elemento que sobresalió en el gobierno del Miguel Alonso Reyes y luego lo cobijó ‘El RaTello’ y con muy buenos resultados: el Víctor Manuel Rente ría López, quien hizo buenos papeles como subsecretario de Administración de Recursos Humanos Materiales y Servicios de Gobierno del Estado, director general de ISSSTEZAC, director de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ), y luego el ‘RaTello’ lo utilizó como ‘bombero’ en varias dependencias, en donde tenía problemas, con muy buenos resultados.

“DICEN QUE en su paso por el ISSSTEZAC ninguna de las empresa perdía dinero y que fueron tiempos de prosperidad para el Hotel del Jobito, porque con la prensa, radio y televisión tenía convenios de intercambio y todos los días se publicaban los menús y eventos que llevaban a cabo, entonces fue exitoso; también se publicitaba a Paraíso Caxcán y todas las empresas exitosamente.

“ADEMÁS el Victor le sabe al Turismo, estudió en el Tec de Monterrey”.

-¡UYYY… ya lo quemó, doña Petra!-.

-¿POR QUÉ si es lo que le hace falta al David, una persona chingona que levante el turismo, porque hasta el Le Roy ha reconocido que esa no es chamba para él, como también lo dijo el Enrique Laviada Cirerol en la Cámara de Diputados; en cambio el Víctor sí que es un político ‘todo terreno’-.

-PUES SÍ, pero… David no quiere inteligencia, sino servilismo a tipos de esos a los que le preguntan ¿Qué horas son? Y que les contesten: ‘Las que usted diga, señor’; esa es la bronca con David, por eso su gobierno no despega, y como dijo don Teofi lito, ‘ni despegará’.

Día Blanco, Según el Gobierno

-VEO con mucho agrado y esperanza, de que ayer viernes no se haya cometido ningún homicidio doloso y, gracias a mi Padre Dios, estoy contenta-.

-OJALÁ Y así siga, y los ríos de sangre dejen de correr… que haya sequía permanente; pero los que no paran son las desapariciones forzadas y las privaciones ilegales de la libertad, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica las Cédulas de Búsqueda de: JESÚS MACÍAS CHÁVEZ de 23 años, desaparecido en Ojocaliente, Zacatecas, el 30 de octubre de 2023.

BRAYAN FERNANDO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ de 18 años, y ELEAZAR RODRIGUEZ RAMIREZ de 43 años, privados ilegalmente de su libertad el 3 de noviembre del presenta año en Guadalupe, Zacatecas y, ÓSCAR SANTIAGO GUERRERO VÁZQUEZ de 22 años, desaparecido en Morelos, Zacatecas, el 31 de octubre del presente año.

“BIEN que ayer sábado no se hayan cometido asesinatos, pero las desapariciones forzadas y las privaciones ilegales de la libertad, continúan”.

-ES un broncononón, hasta turistas migrantes se están llevando los narcos-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima-.