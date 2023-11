Convoca Ulises Mejía Haro Exitosa Asamblea por la Unidad y Movilización

Ante más de tres mil militantes y simpatizantes de Morena en Zacatecas Ulises Mejía Haro realizó una exitosa asamblea más en Unidad y Movilización para consolidar la Cuarta Transformación y en donde anunció su registro en el proceso interno como aspirante al Senado de la República, ante la Comisión Nacional de Elecciones del partido, cumpliendo con todos los requisitos de la convocatoria.

En un salón Emperador del Hotel Don Miguel abarrotado, el ex presidente municipal capitalino llamó hacer caso omiso de quienes en su desesperación han emprendido en su contra una campaña sin fundamento alguno, “tengo a salvo mis derechos políticos electorales y participaré en la encuesta de Morena y la vamos a ganar, estoy arriba en la aceptación ciudadana en todas las encuestas, la gente nos conoce como un político responsable y honesto, y de buenos resultados “.

“Soy de izquierda, obradorista de toda la vida, llevo tatuado los principios de la Cuarta Transformación; con hechos llevamos a cabo un gobierno para todas y todos los capitalinos del municipio de Zacatecas bajo los principios de Morena y de la 4T, “tiendo mi mano franca y respetuosa a todos los aspirantes, la unidad es con el proyecto de nación, va más allá de proyectos personales “,resaltó.

Mejia Haro, quien se desempeñó como coordinador estatal de Claudia Sheinbaum Pardo en el proceso pasado para definir la coordinación nacional de la 4T, se pronunció por la unidad y la movilización de cara al 2024, “no dejemos que las aspiraciones legítimas a un puesto de elección popular nos dividan, la unidad de todos los equipos de Morena y aliados es fundamental para que siga la transformación de la vida pública en el país emprendida por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora debe continuar con sello propio Claudia Sheinbaum Pardo, Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación “.

El ahora aspirante a Senador en el proceso Interno de Morena llamó a ir juntos a conformar más comités de defensa de la 4T en cada colonia, comunidad y ciudad en todos los rincones del estado, “ esas son dos tareas que nos ha encomendado nuestra coordinadora nacional”.

Recordó que sin ocupar un puesto público hemos trabajado de manera incansable por la 4T; presentó el libro “A la mitad del Camino” del presidente Andrés Manuel López Obrador en 18 estados del país; fui promovente acreditado en la consulta popular para la revocación de mandato, ocupando el 12avo lugar nacional en la recolección de firmas efectivas,“ fui activista en la consulta popular de Juicio Político a los Ex presidentes de México; llevé a cabo conversatorios sobre el humanismo mexicano y me desempeñé como coordinador estatal en el proceso pasado de elección de Claudia Sheinbaum como coordinadora nacional de la defensa de la transformación con buenos resultados; a la fecha hemos conformado 442 comités de defensa de la transformación; soy un político joven que con hechos hemos demostrado que la honestidad da resultados y el trabajo todo lo vence”.

Ulises Mejía Haro resaltó la importancia de que con Claudia Sheinbaum Pardo siga y se consolide la Cuarta Transformación, para que se continúe con el combate frontal a la corrupción e impunidad, el alto a las privatizaciones de los bienes públicos del país en materia de electricidad, petróleo y minería, la no condonación de impuestos a los grandes monopolios, la separación del poder económico del poder político, la austeridad republicana en los tres órdenes de gobierno, los tres poderes de la Unión y órganos autónomos, lograr la soberanía alimentaria y la reactivación del campo mexicano; la defensa y fortalecimiento de la educación pública y de la salud, la atención a la seguridad y tranquilidad de las familias, la mejora de los programas sociales en beneficio de niños, jóvenes, discapacidad y adultos mayores; la construcción de obras estratégicas para el desarrollo del país, entre otros.

No podemos regresar al pasado de corrupción, de los grandes privilegios de unos cuantos potentados a costillas de las mayorías, ni un paso atrás, ni un paso a la derecha, de allí la importancia de lograr la mayoría calificada en las Cámaras de Diputados y de Senadores para llevar a cabo las grandes reformas constitucionales en materia energética, electoral, fiscal y del poder judicial, entre otras, con legisladores federales leales al proyecto de nación que impulsa nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora debe continuar con sello propio la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

Ulises Mejía Haro fue arropado por un amplio número de personalidades en el presídium e invitados especiales de Morena y simpatizantes de la 4T, donde se pudieron observar destacados académicos e investigadores de las Universidades Autónomas de Zacatecas y de Chapingo, del Tecnológico de Zacatecas, ex rectores de la UAZ.

Además de líderes del magisterio y de organizaciones campesinas, empresarios y comerciantes, colegios de profesionistas, organizaciones civiles de la diversidad, movimiento feminista, transformando vida, red plural de mujeres y de jóvenes; ex diputados locales y federales, ex senadores, ex presidentes municipales, regidores, líderes de partidos políticos y dirigentes de la estructura alterna, ex coordinadores estatales de Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum; así como de integrantes de los comités de defensa de la 4T de la amplia mayoría de los municipios del estado.