Mi Jardín de Flores

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Soy de izquierda, obradorista de toda la vida, llevo tatuado los principios de la Cuarta Transformación; con hechos llevamos a cabo un gobierno para todas y todos los capitalinos del municipio de Zacatecas bajo los principios de Morena y de la 4T, tiendo mi mano franca y respetuosa a todos los aspirantes, la unidad es con el proyecto de nación, va más allá de proyectos personales’: Ulises Mejía Haro.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 5 de noviembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

Preocupante que el Narco Gane Batallas

TODO INDICA que los enfrentamientos entre narcos y policías los está ganando los narcos y preocupa; ayer fueron heridos a balazos tres policías municipales y los delincuentes huyeron sin problema alguno y, a pesar de que elementos la policía estatal, Ejército Mexicano y la Guardia Nacional fueron tras ellos, no les vieron ni el polvo, pues desaparecieron frente a sus propias narices.

“EL ENFRENTAMIENTO armado sucedió en la colonia Ojo de Agua de la Palma, al fi lo de las 3:00 de la mañana, cuando los uniformados les marcaron el alto a los peligrosos delincuentes pero el conductor del vehículo aceleró y huyó, al tiempo en que sus compinches les disparaban, hiriendo a tres uniformados, entre ellos una mujer policía.

“DESPUÉS llegaron refuerzos y elementos de la Guardia Nacional, soldados del Ejército Mexicano y policías estatales y municipales se lanzaron en su búsqueda durante horas pero fracasaron: no les vieron ni el polvo a los matones a sueldo”.

-AFORTUNADAMENTE, gracias a mi Padre Dios, los heridos se están recuperando satisfactoriamente, sin embargo preocupa que los malos organizados estén superando a las fuerzas del orden-.

-INCREÍBLE lo que sucedió, los narcos fueron superiores no solamente a los policías municipales y estatales, sino a los elementos de la Guardia Nacional y los militares, con razón el David reconoce que esos delincuentes, además de organizados, son ‘inteligentes’-.

-LO QUE hace es darle alas, pero lo cierto es que la policía municipal está muy mal preparada y este resultado lo afi rma una vez más, si no fuera por el Ejercito y la Guardia Nacional, el narco ya hasta estuviera habitando en Palacio de Gobierno-.

-COMO están las cosas, podría darse el caso, Dios guarde la hora-.

El Ulises Anda Como Trompo Chillador

–TODO INDICA que el joven Ulises Mejía Haro, exalcalde de Zacatecas, tiene pie y medio en el Senado de la República, atrae mucho gente y tiene buen discurso, me imagino que la Dra. doña Claudia Sheinbaum reconoce su trabajo-.

-ADEMÁS –madre Teresa- el Ulises hizo buen papel en la presidencia municipal de Zacatecas, por eso mucha gente lo sigue; haría buen trabajo como Senador, porque además es un convencido de la 4T, no como el David que nomás se sentó en la silla gubernamental y se olvidó del proyecto de Nación de mi ‘cabecita de algodón’ y hasta de su pedorra ‘nueva gobernanza’.

“EN CAMBIO el Ulises no niega la cruz de su parroquia: es obradorista al cien, no anda de un partido a otro como los ‘Monreales’ y está muy preparado con estudios superiores en el Tec de Monterrey, y en los Estados Unidos: es un hombre muy sano, no es borracho, ni les anda agarrando las nalgas a sus compañeras de partido y no es corrupto como los ‘Monreales’, ni tiene amantes como el ‘Monris’, ni anda presumiendo zapatos de 40 mil pesos como el Saúl, a pesar de que es muy exitoso en los negocios”.

-UYYY… ¿por qué tanto halago?-.

-NO, NO es halago, es reconocimiento, ojalá y después no le dé el síndrome del ladrillo y me haga quedar mal como el ‘borrachín’ del David, del que mis marchantas me siguen reclamando pues por acá ni se para-.

-QUIEN también le está echando los kilos es don José Narro Céspedes, quien se le acaba de ir a la yugular a los hermanos Monreal al declarar que: ‘Es urgente erradicar los cacicazgos familiares que desde hace al menos dos décadas gobiernan Zacatecas y que no han sido capaces de erradicar la violencia y la inseguridad en el estado.

‘ZACATECAS -abundó don José- debe dar fi n de una vez por todas a los cacicazgos familiares que buscan vivir perpetuamente a costa del pueblo zacatecano’.

-EL NARRO también tiene su arrastre, es indudable y lo apoya el Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), más no sé que diga el electorado, porque también ‘El Oso’ Medina ya dijo ‘aquí estoy’, y es un buen parlamentario, ídolo de don Roberto-.

-LUIS MEDINA Lizalde es un hombre de izquierda, honesto a carta cabal y es todo una enciclopedia, conoce todos los recovecos de la politica zacatecana, debería de hacer un libro, me gustaría verlo en el Senado-.

“Sábado Blanco”

“SEGÚN la Fiscalía, ayer sábado fue otro ‘día blanco’, es decir, no hubo asesinatos; pero a reserva de lo que mañana lunes reporte el Gobierno de México, porque ya sabemos como se las gasta este ‘gobiernito’ ocultando homicidios dolosos; sin embargo las desapariciones forzadas siguen a la orden del día.

“HOY DOMINGO nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica la Cédula de Búsqueda de: INOCENCIO PIZAÑA RAMÍREZ de 37 años, desaparecido en Fresnillo, Zacatecas, el 28 de octubre de 2023”.

-OJALÁ y ya termine esta pesadilla-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.