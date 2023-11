El Narco se Está Llevando a los Jóvenes Para Incorporarlos a su Filas: José Narro Céspedes

“Se los Llevan por Grupos Como Sucedió en Malpaso”

Por Rubén Palomo Macías

El senador de la república, José Narro Céspedes, lamenta que la inseguridad continúe en el estado y aseveró que este es uno de los problemas más urgentes por resolver en conjunto con el tema de los derechos humanos. Señaló que 80% de los asesinatos y las desapariciones forzadas en el estado tienen como víctimas principales a jóvenes.

“Hay dos tipos de desapariciones forzadas, las desapariciones individuales y colectivas. Escuchamos, en el caso de Malpaso, la desaparición de siete muchachos o 10 muchachos que habían desaparecido, se los llevan por grupos para reclutarlos e integrarlos a los grupos delincuenciales. La inseguridad pública y las desapariciones forzadas son tragedias que afectan a miles de familias en Zacatecas. Este escenario de violencia afecta la vida de todas las personas y este delito registra en la actualidad una tendencia de incremento exponencial que debe preocuparnos a todas y todos”, aseguró.

El senador exhortó a todos los sectores del gobierno y de la sociedad para combatir con eficacia este fenómeno tan negativo. Agregó que el delito de desaparición forzada mantiene a muchas familias en la angustia, la desesperanza y el dolor permanente.

“Requerimos en un acto de solidaridad trabajar en estrategias efectivas para combatir este delito. Según la comisión nacional de búsqueda de persona a finales del primer semestre de este año en el estado se tenía el registro de 3 mil 664 personas desaparecidas y no localizadas, además existen cifras que no se denuncian y no se dicen, calculamos que esta cifra es del doble de lo que se tiene registrado con una denuncia formal”, comentó.

Narro Céspedes apuntó que la comisión de búsqueda de personas ubica al estado de Zacatecas en uno de los primeros 8 lugares en el registro de este delito en el transcurso de los más recientes tres años. De acuerdo a la fuente este delito se ha extendido a la mayoría de demarcaciones municipales.

“El mayor número de casos de desaparición forzada se concentra en Fresnillo, Zacatecas capital, Guadalupe, Jerez, Calera, Villa de Cos, Valparaíso, Sombrerete, Villa Nueva y Trancoso. En los últimos tres años se coloca a Zacatecas cómo uno de los siete estados donde han aumentado los delitos de desaparición forzada, este año la cifra del primer semestre se contabilizó una cifra de 516 desapariciones. Hay que dar respuesta efectiva a las familias de estas víctimas y dejar de hacer silencio con nuevas estrategias, ofrezco a las organizaciones de búsqueda sumar mi esfuerzo y disposición para construir nuevos mecanismos de apoyo en el Senado”, finalizó.