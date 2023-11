Mi Jardín de Flores

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Hay dos tipos de desapariciones forzadas, las desapariciones individuales y colectivas. Escuchamos, en el caso de Malpaso, la desaparición de siete muchachos o 10 muchachos que habían desaparecido, se los llevan por grupos para reclutarlos e integrarlos a los grupos delincuenciales’: José Narro Céspedes.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 6 de noviembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

DON JOSÉ Narro Céspedes declaró en rueda de prensa lo que todo mundo sabe: los malos organizados privan de su libertad a muchos jóvenes para obligarlos a engrosar sus fi las.

-LO QUE no dijo el senador Narro -toma la palabra don Roberto- es cómo los obligan a pertenecer a sus fi las: los amenazan de muerte si desertan, los obligan a no tener contacto con su familia, allegados y amigos y si desobedecen no sólo los ejecutan a ellos sino a sus familias, por eso cuando nos enteramos que esos hijos de la chin… (censurado) asesinan a familias enteras, es por esa razón o porque se equivocaron de domicilio; así es que quienes son enrolados, están obligados a olvidarse de su pasado y de su familia: su pasado no existe, es como si acabaran de nacer-.

“Y ESTO lo saben las autoridades, pero nada hacen para evitarlo, dejan pasar las cosas, porque en muchas de ellas hay complicidad y les brindan protección, por eso es necesario limpiar la policía, como aquí lo hemos comentado infi nidad de ocasiones.

“CON JUAN Carlos Valdivia Meraz, como nuevo fiscal ‘interino’, no pintan bien las cosas: en su primer día, 1 de noviembre, el narco lo saludó con 5 asesinatos; el 2 se cometieron 4, el 3 no hubo asesinatos, el 4 cometieron 1, y ayer domingo 1; o sea, en cinco días 11 asesinatos y contando, ya veremos con cuantos asesinatos termina Juan Carlos Valdivia en su primer mes como fi scal general de Justicia del Estado”.

-A VER don, usted que tiene toda la información, ¿cuántos homicidios dolosos se cometieron en octubre, último mes de don Francisco José Murillo, Ruiz Seco, al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado?-.

-A VER, deje veo: … fueron 68 asesinatos en octubre, entre 31 días, el promedio es de 2.19 homicidios dolosos diarios en el último mes de Murillo; mientras que Valdivia lleva 11 en 5 días, su promedio es de 2.2 homicidios dolosos diario; o sea están en empate técnico, como se dice en las encuestas electorales-.

-ESTARÍA bueno, don Roberto, llevar de aquí en adelante cuántas vidas son arrancadas cada mes, ¿le parece?-.

-USTED manda, madre Teresa; será interesante saber cómo vamos para que nuestros lectores estén bien informados, en base a lo que reporta el Gobierno de México-.

-SE NOTAN que los precandidatos a cargos de elección popular están velando armas y una cosa es indudable en Zacatecas: ‘el pueblo ya está cansado de este cacicazgo y en Morena tampoco quieren a los Monreales’, hoy el Felipe Pineda Hernández, dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), barrió y trapeó con ellos: ‘el legado de los Monreal le hace mucho daño a Zacatecas’, declaró y abundó: ‘hay gente que los quiere, hay quien los odia mucho y no están de acuerdo en que continúen en cargos públicos:

‘YO SOY parte de quienes no están de acuerdo en que ellos continúen cómo si el estado fuera una monarquía y que estén ahí cediendo el poder de Fresnillo, el estado y las legislaturas. En ese tenor la ciudadanía definirá en la encuesta quien obtendrá el mejor posicionamiento. Nosotros queremos y estamos trabajando para que el senador Narro continúe en ese espacio porque ha demostrado compromiso social, trabajo y claridad de que Zacatecas requiere una visión más estadista y no una visión de familia’.

-PUES YO veo es que el FPLZ tiene muchos afi liados a esa organización, además de presencia en varios municipios y cuentan con credibilidad, entonces se va a poner interesante las elecciones de 2024-.

-LO QUE señaló Felipe Pinedo -madre Teresa- es el sentir de la mayoría de los zacatecanos: no quieren a los ‘Monreales’, vamos a ver qué tanto perjudicará a Saúl en su ambición de llegar al Senado de la República el mal gobierno de David y el ridículo chou que dio Ricardo los meses que pataleó y berreó en su desmedida ambición de ser él el candidato de Morena a la Presidencia de México.

MIENTRAS tanto, los asesinatos y las desapariciones forzadas de zacatecanos no cejan:

ANOCHE, al fi lo de las 20:30 horas, una mujer y un hombre caminaban por la calle Paseo del Fresno, colonia Manuel M. Ponce, en el cada vez más peligroso Fresnillo, cuando de repente dos matones a sueldo se le aparecieron y les dispararon.

EL HOMBRE cayó muerto y la mujer, herida de gravedad, fue trasladada al Hospital General. Obvio, no hubo detenidos.

EN CUANTO a desapariciones forzadas, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, cumpliendo con su loable servicio social, publica las Cédulas de Búsqueda de: JESÚS SAMUEL LÓPEZ VILLEGAS de 20 años y JESÚS ANTONIO RAMÍREZ CRUZ de 22 años, privados ilegalmente de su libertad en la Ciudad de Zacatecas el 4 de noviembre, cuando tripulaban un automóvil Subaru blanco, modelo 2000, con placas EBC570B del estado de Chihuahua, y LA CÉDULA de Búsqueda de JOSÉ RODOLFO SAUCEDO RODRÍGUEZ de 26 años, desaparecido forzadamente el 2 de noviembre de 2023, en Pinos, Zacatecas: como se puede ver, puros jóvenes.

“EN SÍNTESIS: ayer domingo se cometió el asesinato de un hombre y una mujer resultó herida gravemente de bala; y hoy lunes publicamos las Cédulas de Búsqueda de dos jóvenes privados ilegalmente de su libertad, y otra más de un hombre desaparecido forzadamente: sangre e impunidad van de la mano en Zacatecas”.

-NO SE ve mejora en los temas de inseguridad, violencia e impunidad en Zacatecas, por eso el turismo se ha alejado y no tiene para cuándo regresar-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.