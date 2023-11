“David le Debe Mucho a Zacatecas y Fresnillo Está Hecho un Desastre”

Zacatecas es Último en Todo y Guadalupe no Tiene Alcalde: Peña

Por Rubén Palomo Macías

El presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo, declaró a Página 24 Zacatecas que respeta a quienes no tienen simpatía con la familia Monreal y mencionó que, como partido político, existan resultados en el gobierno ya que la administración de David Monreal tiene mucho que deberle a los zacatecanos, además de que Fresnillo se encuentra hecho un desastre.

“Tenemos municipios donde MORENA no ha estado a la altura de las expectativas, la gran mayoría tiene una etiqueta familiar que se endosa hacia el mismo lado y eso es válido cuando hay trabajo y resultados, sin embargo, acabo de ser testigo que la comunidad migrante está lastimada porque no hay cercanía, no hay respuestas, se acude y no hay anuncios importantes, no hay comunicación. Hace años en las reuniones con migrantes se hablaba de 300 o 400 millones de pesos que significaban obras, programas y acciones para los municipios. El día de hoy se habla de que solo existen 8 millones de pesos y los migrantes dicen que esto no puede estar sucediendo en Zacatecas”, comentó.

El dirigente del tricolor apuntó que desde el PRI se buscan hacer señalamientos puntuales y no solamente hacer grilla sin fundamentos, se busca que al estado le vaya bien y por eso se está exigiendo que se respete y se cumpla con la ley para que Zacatecas pueda estar en una condición distinta a la de hoy, ya que actualmente el estado se encuentra en los últimos lugares en todos sentidos.

“Eso no puede ser posible, que Zacatecas sea el último lugar en todo, que Guadalupe no tenga alcalde, no es posible que esta sea la realidad cuando la sociedad exige resultados y vivir en un Zacatecas con condiciones distintas. Ya van más de dos años de gobierno y nos preocupa que el tiempo pasa y no nos pueden olvidar, creo que ya es momento de que se asuma la responsabilidad de cada quien en su gobierno, cada quien tiene que ser responsable de sus hechos y no es justo que se siga volteando al pasado porque la sociedad no se merece eso. Nosotros de nuestra historia nos encargamos pero finalmente lo que la gente quiere es que quien esté en el gobierno cumpla, trabaje y se deje de pretextos”, remató.