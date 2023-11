La Marca Monreal la Está Destruyendo la Misma Familia Monreal: E. Laviada

“Le han Hecho Mucho Daño a Zacatecas; David, el Peor de Todos”

Por Rubén Palomo Macías

El diputado local, Enrique Laviada Cirerol, aseguró a Página 24 Zacatecas que está de acuerdo con quienes no quieren que la familia Monreal Ávila continúe dirigiendo el destino de Fresnillo y el estado de Zacatecas. Señaló que es un exceso y los mismos Monreal se están encargando de liquidar lo que alguna vez fue una marca exitosa en el sentido político.

“Ellos mismos son los que se están encargando de liquidar su marca con el exceso de parentela en la política. Fresnillo ha estado bajo su orden por más de 30 años, con algunas interrupciones. Así ha sido con ese exceso sucesivo y en verdad Fresnillo quizás sea el lugar del estado que más ha padecido esta especie de cacicazgo. Observo que la gente ya está harta, no está conforme con que esto suceda más y estoy seguro que pronto habrá un ya basta”, mencionó.

El legislador agregó que ese momento llegará en las próximas elecciones y habrá modificaciones en su manera de hacer política ya que Zacatecas no puede estar secuestrado por una familia, cosa que es indeseable, por lo tanto la ciudadanía está despertando y es muy politizada, aseguró que la población tomará la decisión correcta en el próximo proceso electoral.

“Hay muchos Monreal en la política, en la Ciudad de México, en Aguascalientes, en Sinaloa pero todos inciden en Zacatecas, creo que es una malformación de la política. No creo que el estado siga de la mano con estas personas, ellos quisieran, no lo veo así. No creo que resulte tan sencillo por el despertar ciudadano que yo observo, David Monreal ha sido la expresión más desastrosa de esta deformación, su defectuoso proceder cómo gobernador contribuye a esta liquidación de la marca, es el más destacado en la liquidación de la marca”, finalizó.