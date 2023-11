PRIANRD, Denuncia Ante INE Utilización de Recursos Públicos en Evento de Claudia Sheinbaum

“Y la Asistencia de David Monreal en Horario Laboral”

Por Rubén Palomo Macías

Los dirigentes del PRI, Carlos Peña Badillo; PAN, Verónica Alamillo Ortiz, y del PRD, Enrique Laviada Cirerol, acuedieron a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para presentar una queja por la violación al artículo 34, párrafo séptimo y octavo constitucional, contra los servidores públicos que asistieron a los actos de proselitismo del partido MORENA en la reciente visita de la virtual candidata, Claudia Sheinbaum Pardo.

Verónica Alamillo, dirigente del PAN, señaló que se hicieron uso de recursos públicos en los eventos de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, aseveró que lo más delicado, además de la asistencia de los servidores públicos, cómo la presencia del gobernador del estado quien debería atender la seguridad y otros temas del estado, es que se está levantando la mano de varias corcholatas.

“Este evento de proselitismo se transmitió en la plataforma del SIZART, se sabe que este es un medio de comunicación oficial institucional y hoy venimos a denunciar, además de la asistencia en horario laboral de los funcionarios, la transmisión en vivo de ese evento. Vamos a pedir a las autoridades que se revise y se inicie el proceso de investigación y que podamos impartir justicia”, comentó.

Por su parte el flamante dirigente del PRD, Enrique Laviada, mencionó que existe una preocupación por la violación sistemática a la ley electoral por parte de Morena y sus aliados, comentó que la presencia de funcionarios públicos en actos de campaña, en horarios laborales donde los funcionarios debería dedicarse a cumplir con su función.

“Se prefirió violar la ley y estar presentes en actos político-partidistas, lo cual en este país se supone que se había desterrado. Esto es una muestra del autoritarismo del régimen y una advertencia de los riesgos en el próximo proceso electoral. Quisiera aprovechar para hacer énfasis en la tragedia que se vive en el SIZART, un proyecto que había demostrado un avance siendo ejemplo a nivel nacional pero que ahora está convertida en una oficina de propaganda del régimen de Morena, eso es reprobable”, señaló.

Finalmente Carlos Peña, dirigente del PRI, señaló que la denuncia busca que se sancione a quienes están implicados burlando la ley, aseguró que Zacatecas debe darse cuenta de lo que sucede.

“Hace semanas que ocurrieron estos hechos en Jerez, todas y todos fuimos testigos de cómo en horario laboral se acudió a un evento donde se buscan destapar como corcholatas quienes están cumpliendo labores en el gobierno del estado y algunas dependencias. Su intención es válida pero no con ese descaro y cinismo, utilizando recursos públicos para el acarreo de la nómina prefiriendo acudir de la candidata en lugar de atender los problemas del estado. Nos preocupa que la radio encargada al gobierno se convierta en una radio partidista, esto no puede suceder ni debe suceder porque eso no es respetar la ley”, apuntó.

Finalmente el consejero presidente de la junta local del INE, Matías Chiquito Díaz de León, recibió la denuncia y aseguró a los presidentes de partido que la investigación se realizará de forma expedita por la gravedad de los asuntos que se mencionan.