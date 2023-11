Hay que Saber Distinguir Entre Críticas y Ataques: Luis Medina

“El Oso” Responde a Mariano Casas

Por Rubén Palomo Macías

El exdiputado local, José Luis Medina Lizalde, mencionó a Página 24 Zacatecas que, luego de que Mariano Casas, secretario general de Morena en el estado, señalara como traidores a quienes hablen mal del gobierno de David Monreal y los miembros del partido, se entiende la importancia de llamar a la unidad y exhortar al respeto a los estatutos del partido, sin embargo, todo se puede decir de la forma correcta.

“Creo que cuando uno expone argumentos y razones en torno a puntos concretos nadie puede decir que se trata de un ataque, se trata de análisis en donde se pueden expresar puntos de diferencia y cuestionamientos ya que la libertad de expresión para eso es. Lo más correcto es exhortar a que toda la gente aprenda a expresar su punto de vista sin lesionar a los compañeros y la cohesión de la fuerza de la transformación”, comentó.

El exdiputado reiteró que hay cosas que se pueden y se deben criticar como forma de aprendizaje, el pensamiento crítico es el camino para perfeccionar todos los procesos colectivos y el asunto es que se debe distinguir entre las críticas y los ataques, aseguró, ya que en la vida política proliferan muchos ataques que no son críticas, son ataques, descalificaciones y hasta desahogos.

“Todos debemos de madurar para poder distinguir entre una cosa y la otra, creo que es una cuestión de saber hacerlo. Yo he mantenido mi libertad de pensamiento desde siempre y no he padecido ninguna represalia en el partido. Una vez se me llevó a la comisión de honestidad y justicia por cuestionamientos a decisiones del gobernador y la comisión me dio la razón ya que no había incurrido en ningún ataque porque creo que ejerzo la libertad de expresión de manera muy respetuoso, no uso lenguaje de odio, no insulto y puedo hacer las críticas más firmes y severas dentro del marco constitucional”, remató.