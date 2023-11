Hemos Perdido Mucho Turismo a Causa de la Inseguridad: Saldívar

“Zacatecas ya no es el Mismo Desde el Regalo de Reyes”

Por Rubén Palomo Macías

Álvaro Saldívar Abreu, comerciante del Centro Histórico, aseveró a Página 24 Zacatecas que el estado continúa sumergido en una sequía de turismo y mientras no exista una campaña real de concientización, de que el estado ya no es tan peligroso, la gente no vendrá al estado. Apuntó que se debe brindar atención especial a las carreteras ya que son las venas del cuerpo donde corre todo y mientras las carreteras no sean seguras el cuerpo se colapsa.

“Hay que vigilar las carreteras y con eso es suficiente para que la gente tenga de nuevo confianza para venir a Zacatecas, extrañamos mucho a la gente del norte, la gente de Monterrey, venía con un poder adquisitivo enorme y esa gente dejó de venir. Inclusive había muchas bodas en el Quinta Real que ya no se realizan por lo mismo, nos falta que haya vigilancia en las carreteras y que la gente retome la confianza para regresar al estado sin temor de sufrir algún percance en el camino”, mencionó.

El comerciante agregó que el estado continúa en los últimos lugares en los indicadores nacionales y, por desgracia, la gente del estado se está acostumbrando a ver actos de horror, cualquier hecho lamentable se convierte en algo común y se ha perdido la capacidad de asombro.

“Creo que mientras no haya una sensación real de seguridad en Zacatecas seguiremos de esta forma ya que no solamente se afecta a grandes negocios, se cobra piso y tengo compañeros comerciantes que vivían de sus negocios pero han tenido que cerrar sus puertas porque han llegado a cobrar el piso o a ofrecer que vendan sus productos. Esto es triste porque se pierde el comercio local y queremos que esto cambie”, agregó.

Finalmente Álvaro Saldívar apuntó que para las autoridades siempre será difícil el reconocer la realidad y se quieren disimular o maquillar lo que se ve y vive diariamente. El estado tiene poca presencia de gente y el comercio local se ha vuelto importante por la falta del turismo.

“Realmente los comerciantes estamos subsistiendo, estamos alrededor de 50% de las ventas que teníamos antes del regalo de reyes que dejaron en Plaza de Armas el 6 de enero de 2022, cuerpos en una camioneta, desde entonces Zacatecas no ha vuelto a tener el auge turístico que tenía en antaño”, remató.