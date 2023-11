Mi Jardín de Flores

Extrañan a Turistas, Sobre Todos de Monterrey

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Nos cuentan que en Morena hay preocupación por el caso del alcalde con licencia de Fresnillo, Zacatecas, Saúl Monreal Ávila, quien, a pesar de que su municipio ocupa el primer lugar nacional en la percepción de inseguridad y tiene altos niveles de homicidios y secuestros, insiste en querer ser senador. El problema, nos aseguran, es que la pelea por el Congreso será tan dura que se ha establecido que los perfi les, tanto de aspirantes a senadores como de diputados, deberán ser los más competitivos, con mejor imagen, y con excelentes resultados, para evitar derrotas. Bajo esos criterios, nos dicen, los resultados de don Saúl lo ponen fuera de la contienda, aunque aceptan que les resulta difícil decir que no a otro Monreal”: Irma Mejía.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 8 de noviembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

A PESAR de que por todos los zacatecanos es sabido que el gobierno de don David es un completo desastre, causó mucha indignación a nuestros lectores saber, como nosotros los informamos hoy miércoles en este espacio, que Zacatecas ocupa el último lugar en empleos formarles al ser el único estado del país que pierde empleos: 282 empleos se perdieron con relación al mes anterior, ¿qué les parece?

-UNA RAYA más al tigre, pues el David desde que inició su ‘desgobierno’ anunció mucha inversiones extranjeras y nacionales y todo ha quedado en promesas, ¿cuánto hace que el David anunció que una empresa coreana estaba por invertir 300 millones de pesos, inversión que generaría, según él, 100 nuevos empleos?-.

-PUES NI con esa inversión se recuperarían los 282 empleos perdidos; pero además ese anunció que hizo el 17 de octubre pasado con bombos y platillos, no me huele bien-.

-¿POR QUÉ, don Roberto?-.

-PORQUE ESE 17 de octubre su jefe de prensa Gerardo Flores López, mejor conocido como ‘El Cachetes de Gato Bodeguero’, aseguró que tal ‘inversión es resultado de la carta de intención que el mandatario fi rmó vía remota en el pasado mes de agosto con Tris Tubes, empresa dedicada al suministro de productos de tubos BA sin costura de la más alta calidad, cuyos principales mercados son Estados Unidos, Europa y China’.

-QUÉ modalidad tan moderna: fi rmar una carta de intención vía internet, ¿qué seguridad puede tener esa carta compromiso?-.

-A MÍ tampoco me late, pero habrá que esperar y ojalá se haga realidad-.

-PUES EL David posó pa’la foto del recuerdo muy sonriente fl anqueado por los ejecutivos de la susodicha empresa: Sangyong Bae y SG Choi, y el Gerardo abundó: ‘Actualmente, Tris Tubes tiene ventas anuales por 600 millones de pesos (sic) y 185 empleados en su planta de Corea. Para el caso de Zacatecas, la empresa analiza la renta o compra de una nave que tenga una superfi cie de nueve mil 500 metros cuadrados’, reza el boletín de prensa.

-PUES esto va para largo porque ni siquiera han comprado la cubeta ni el banquito p’ordeñar la vaca y ni siquiera saben si la rentarán o comprarán-.

-PUES don David debe asesorarse muy bien con el gobierno federal, porque hay muchos coreanos transas y le puede hacer una mala jugada-.

-PA’MÍ QUE el David está muy buey para esos jales y se lo pueden transar, ¿no fi rmó con el transa Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, un acuerdo para que nos invadieran los Marines quesque para ayudarnos a combatir al narco a sangre y fuego, por lo que tuvo que intervenir mi ‘cabecita de algodón’ para echar abajo ese documento que ponía en peligro nuestra soberanía? “POR eso digo que para esos acuerdos internacionales y otros nacionales de gran envergadura, el David está muy buey… bueno, hasta para gobernar, pa’no ir muy lejos”.

-LA VERDAD es que no tenemos para cuando salir del hoyo: ahí están los datos fi dedigos: Zacatecas, es el único estado del país que perdió empleos: 282, urge pues la Revocación de Mandato, para que el David se vaya a su rancho de Puebla del Palmar, a rascarse los destos, tirado entre los marranos y de panza al sol-.

Extrañan a Turistas, Principalmente a los de Monterrey

DON ÁLVARO Saldivar Abreu, es otro de los cientos de comerciantes del Centro Histórico que anhelan que el narco desaparezca de Zacatecas para que tengamos paz y tranquilidad y se active el turismo, por lo que se atrevió, a través de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, a expresar la siguiente recomendación al señor gobernador:

‘HAY QUE vigilar las carreteras y con eso es sufi ciente para que la gente tenga de nuevo confi anza para venir a Zacatecas, extrañamos mucho a la gente del norte, la gente de Monterrey, venía con un poder adquisitivo enorme y esa gente dejó de venir. Inclusive había muchas bodas en el Quinta Real que ya no se realizan por lo mismo, nos falta que haya vigilancia en las carreteras y que la gente retome la confi anza para regresar al estado sin temor de sufrir algún percance en el camino:

‘REALMENTE -abundó don Álvaro Saldívar- los comerciantes estamos subsistiendo, estamos alrededor de 50% de las ventas que teníamos antes del regalo de reyes que (los narcos) dejaron en Plaza de Armas el 6 de enero de 2022, cuerpos en una camioneta, desde entonces Zacatecas no ha vuelto a tener el auge turístico que tenía en antaño’.

El Le Roy Quiere 170 Millones de Pesos Para Atraer Turistas

-RESULTA que don Le Roy Barragán Ocampo, secretario de Turismo, en rueda de prensa que hoy miércoles publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, reveló que va a pedir para el próximo año un presupuesto de 170 millones de pesos para atraer turistas porque es importante invertir en los pueblos mágicos-.

JAJAJA… si en los pueblos mágicos son los más peligrosos: como muestra ahí está Guadalupe, que no manche: en todo caso primero Zacatecas capital; dice el Le Roy que ‘es como todo, se tiene que mover para poder vender, tienes quebpromoverlo muchísimo, ofertar las cadenas hoteleras, los restauranteros, toda la gastronomía, toda la cadena de valor turístico tiene que hacerse presente porque es una guerra del turismo en el mundo; cada quien tiene que tener su atractivo principal para que acudan a Zacatecas’.

“NAAA… mejor que esos 170 millones de pesos que se la metan a ‘inteligencia’, para atrapar a los capos en sus madrigueras sin disparar un sólo tiro, se les pega a las cabezas y el resto es pajita: incluso que le hagan como los gringos: que ofrezcan recompensas por los pitazos, estoy segura que sacando al narco del estado, no sólo regresa el turismo sino la paz y prosperidad ¿verdad, don Roberto?”.

-INDUDABLEMENTE: el talón de Aquiles de Zacatecas, es el narco, si este gobierno es capaz de echarlo fuera del estado, la paz y la prosperidad regresarán y todos felices, por eso necesitamos grupos de inteligencia.

“AQUÍ LE va otro tip a este gobierno: que el secretario de Seguridad Pública del Estado, general Arturo Medina Mayoral, hable con todos los jefes policiacos de los 58 municipios y que, en corto, les pregunte por lo cabecillas y su ubicación para que, con el Ejercito y Guardia Nacional los capturen en sus guaridas: caen las cabezas y el resto será más fácil.

“ES MÁS: hasta los policías, cuando detengan a un vicioso, deben de estar obligados a preguntar quién le vende la droga y me cae que canta y ahí se va agarrando la cadenita, es cosa de utilizar la inteligencia, honestidad y echarle huevitos al asunto, porque no es posible que una caterva de narcos pueda más que el Supremo Gobierno, pero es menestar limpiar la policía y a los funcionarios de todos los niveles que están trabajando en los dos bandos, también darles cran, no podemos seguir teniendo comandantes colombianos, ni ministerios públicos y jefes de policías coludidos con el narco.

Ayer dos Asesinatos y un Cadáver Semienterrado

“PUES ayer regresaron las ejecuciones: fueron tres; dos hombres asesinados en Fresnillo y el hallazgo de un cadáver semienterrado en terrenos de Ciudad Cuauhtémoc.

“ADEMÁS de la Cédula de Búsqueda de ALBERTO SALAMANCA GARCÍA de 37 años, desaparecido en Guadalupe, Zacatecas, desde agosto del presente año.

-AHÍ ESTÁ el problema: la violencia, la inseguridad y las desapariciones forzadas no cejan, ¿así cómo chingaos quiere este gobiernito atraer turistas, inversiones si no es capaz de regresarnos la paz y la tranquilidad?

“TIENEN que hacerle como el Bukele, presidente de El Salvador, quien barrió con todos los asesinos y delincuentes y tiene las cárceles llenas peligrosos hampones, por lo que está califi cado como el mejor presidente de Latinoamérica y el pueblo lo quiere reelegir”.

-DON Nayib ha hecho un buen gobierno, El Salvador estaba Inhabitable y él regresó, en poco tiempo, la paz, la tranquilidad y prosperidad que el pueblo le exigió.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.