Acusa Fernando Galván a Raúl Reyes de Incumplir Acuerdos de Apoyo a Productores

“Además de no Tener Capacidad, es Represor”

Por Nallely de León Montellano

Fernando Galván Martínez, líder frijolero zacatecano, denunció que la Comisión Federal de Electricidad está incumpliendo los acuerdos del convenio tripartita que beneficia a los productores agrícolas, mismo que fue suspendido, presuntamente para suspender el apoyo a los productores de riego.

En este contexto, este miércoles los productores tenían programada una manifestación a través del bloqueo del bulevar, la cual no se llevó a cabo debido a la ausencia de productores agrícolas, los cuales, aseguró Galván Martínez, “se vendieron con las autoridades del gobierno”.

Acusó que “desactivaron el movimiento, los que lo iban a organizar no están, algunos están allá en la CFE y otros en Sader y el gobierno hasta que le pican las costillas empieza a trabajar porque hay mucha represión, y nosotros vamos a organizarnos porque no están cumpliendo con la minuta de la reunión que hicimos allá”.

Señaló a Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno de ser una de las autoridades que incumplieron los acuerdos de la minuta, donde se estableció que se aplicaría un descuento del adeudo a los dos mil productores de las unidades de riego con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mismo que no se especificó ni se ha hecho efectivo por parte del funcionario.

“Vemos que no tiene capacidad ni siquiera de mandar al jefe de notarios; en el registro de la propiedad también se están echando para atrás, por eso los productores no pueden hacer sus figuras jurídicas ante notario público y no pueden hacer sus actas constitutivas”, tronó.

Ante ello, advirtió que los productores afectados van a exigir la renuncia de José María Llamas Caballero, dado que no muestra disposición para asumir los acuerdos establecidos en la minuta, además de que, dijo, maltratan a la gente que acude a recibir respuesta de los acuerdos establecidos.

“Yo no veo que el gobierno del estado ni el gobierno federal quieran ayudar a los productores porque apenas le empezamos a picar las costillas al gobierno y luego luego manda la represión”, concluyó.