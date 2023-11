El Desgaste de la Marca Monreal es Natural: Adán

“La Gente ya se Cansó, no Quiere Saber Nada de ese Apellido”

* “El Gobierno de David no es lo que se Esperaba”

Por Rubén Palomo Macías

Adán González Acosta, dirigente del FPLZ, señaló a Página 24 Zacatecas que el desgaste de la marca Monreal es una situación normal ya que se habla de un proyecto muy caduco que ha estado presente desde antes del año 1998, cuando los Monreal tenían en el PRI ocupación de trayectoria y espacios.

“Creo que es una situación normal y la gente ya se cansó, no les ha ido bien y el gobierno de David no es lo que se esperaba ni lo que nos vendieron. Los Monreal han jugado de manera tendenciosa con todos los partidos y con todos los aliados de esos partidos que se han prestado a sus juegos. Es normal que si la gente te ve por todos lados se canse, es una realidad, no es grilla ni mala voluntad pero la gente ya lo que menos quiere es saber de ese apellido”, apuntó.

González Acosta señaló que la sociedad, conforme a ese hartazgo, debería de buscar la alternativa para que surja la nueva clase política de jóvenes y que el estado no se vea secuestrado por familias en el poder ya que las opciones que se presentan en el abanico de elecciones están muy relacionadas a las mismas familias.

“Creo que los zacatecanos tenemos que ser muy inteligentes y debemos valorar quien anda moviéndose, qué quieren y qué proponen porque luego hay compañeros que quieren pero se siguen proponiendo entre familias. No se deja que el estado dé un giro con las nuevas generaciones, jóvenes libres que no se les indique lo que tienen que hacer. Muchos dicen que van a dejar jóvenes pero no les dan la libertad de moverse por ellos mismos cumpliendo un compromiso con los votantes y no con los políticos. Si de verdad queremos cambiar esto tenemos una gran tarea que hacer, hay que hacer las cosas diferentes para tener resultados distintos”, remató.