Zacatecas Sigue en los Últimos Lugares por la Inseguridad que Existe: G. Correa

“El Cobro de Piso en una Doble Tributación”, Dice el Diputado

Por Rubén Palomo Macías

Guadalupe Correa Valdez, diputado local, comentó a Página 24 Zacatecas que el estado continúa en los últimos lugares en los indicadores nacionales, se sabe que al estado le ha ido mal desde hace muchos años atrás, sin embargo, esta situación se ha acentuado desde hace un tiempo para acá.

“Desafortunadamente Zacatecas ha sido el campo de batalla de dos de los cárteles más fuertes del país y del mundo, podría decirse. La situación se ha venido incrementando y no se ha mejorado en materia de seguridad, es uno de los factores que mantiene al estado en ese lugar tan complicado. Además de la inseguridad la falta de atención de algunas instancias de gobierno abonan a este clima, hemos visto que ha habido poca respuesta por el tema de la sequía que vivió el campo zacatecano y no entiendo la razón del por qué no se ha podido declarar el estado de emergencia, es un tema que hay que revisar”, comentó.

El legislador reiteró que la inseguridad ha alcanzado a comerciantes y empresarios ya que existe el cobro de piso, un tema que no se ha tratado de forma profunda y a conciencia. Se reconoce el esfuerzo que se realizó por el gobierno del estado y el ayuntamiento capitalino para detonar las celebraciones del Día de Muertos ya que se vio una ciudad decorada y presentable.

“Sin embargo esto de una ciudad bien decorada no sirve de mucho si no nos visitan extranjeros y no tenemos turismo. Los comercios se han visto afectados por ese cobro de piso, es un tema muy latente que vemos en Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Calera y otros municipios donde el cobro de piso se ha convertido en una doble tributación que la gente está pagando, eso ha complicado el tema en el estado. No sabemos en qué vaya a parar este asunto pero nos gustaría que desde el gobierno estatal y federal se tratara de cambiar la estrategia para combatir este tipo de flagelos que afectan al estado”, finalizó.