Mi Jardín de Flores

El Narco no descansa: 5 Asesinatos

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Yo no renuncio por un cargo público, voy a sumarme a un proyecto político social en el que creo. Me sumo con una mujer a la que admiro, sensible, que no tengo duda que va a ser una gran presidenta’: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 9 de noviembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

El Narco no Descansa: Cinco Asesinatos

-¡SAGRADO Corazón de Jesús!, ¿por qué los malos organizados hacen lo que quieren sin que el gobierno de don David Monreal Ávila, pueda impedirlo? Es espantosa la ola de criminalidad que azota a mi amado Zacatecas: ¡Todos los días, todos los días se cometen homicidios dolosos, desapariciones forzadas, privaciones ilegales de la libertas, extorsiones y otros crímenes de alto impacto que indignan a la ciudadanía, ¿hasta cuándo este ‘desgobierno’ reaccionará? -“¡YO NO VENGO A VER SI PUEDO, SINO PORQUE PUEDO VENGO!”, alardeó el payaso del David Monreal cuando andaba mendigando el voto que lo llevó a la Casa de los Perros; pero fue puro cuento, el infeliz salió peor que el ‘RaTello’, ¿verdad, don Roberto?-.

-PUES AHÍ están los números, a pesar de que David ha recibido los Presupuestos de Egresos más altos en la historia de Zacatecas, estamos peor que nunca, es una vergüenza que seamos el único estado del país, que perdió empleos; en donde estamos mejor ubicados es en la criminalidad: este gobierno debería de ser investigado para conocer por qué estamos en último lugar en todo.

“AYER miércoles, en la cabecera municipal de Guadalupe, por ejemplo, a plena luz del día a eso de las 7:30 de la mañana, matones a sueldo llegaron a una casa ubicada en la calle Soyate, fraccionamiento La Comarca, echaron abajo la puerta violentamente, entraron a la humilde vivienda y acribillaron a balazos a una mujer de 31 años, de nombre Susi, y a su hija de tan solo 14 años, de nombre Analhy, quienes quedaron bañadas en su propia sangre, mientras sus verdugos abandonaban tranquilamente la vivienda sin que nadie lo impidiera: no había una sola patrulla en varias cuadras a la redonda, como siempre ocurre en los asesinatos.

“MÁS TARDE, en Vetagrande, alrededor de las 10:00 de la mañana, criminales que tripulaban un vehículo, arrojaron bolsas negras con restos humanos a unos pasos de la Minera San Bernabé y con toda la facilidad del mundo se alejaron del lugar; después se supo que el hombre había sido secuestrado, torturado, asesinado a balazos y descuartizado; luego echaron los restos en bolsas negras y lo fueron a tirar.

MÁS TARDE, en Fresnillo, a eso de las 8:00 de la noche, un policía municipal de nombre Luis de 43 años, sentado en una silla afuera de su negocio de comida llamado Carne Asada Santa Ana, ubicado en la céntrica avenida Hombred Ilustres, platicaba con una persona cuando de repente chirriando llantas llegaron sicarios y desde adentro les dispararon una ráfaga de balas; el policía que estaba en su día libre murió en el acto y el hombre con el que platicaba fue trasladado en un vehículo particular al Hospital General, en donde lo atienden de sus heridas de bala.

FINALMENTE en el bello Jerez: ‘Sangre y miel a la vez’, ocurrió el quinto asesinato del día: alrededor de las 10:00 de la noche, un hombre caminaba por la calle Primero de Mayo, y al llegar a la Independencia, narcosicarios lo acribillaron para luego huir con total impunidad.

EL CADÁVER del hombre fue trasladado a las instalaciones de la Dirección General de Servicios Periciales; obvio, tampoco en este asesinato hubo detenidos, en Zacatecas reina la impunidad.

EN CUANTO a las desapariciones forzadas nuestro Diario Página 24 Aguascalientes publica, continuando con su loable labor social, publicó la Cédulas de Búsqueda de: JENNYFER ABRIL MANDUJANO MARTÍNEZ de 15 años, desaparecida forzadamente en Guadalupe, Zacatecas, el 7 de noviembre de 2023.

“ASÍ LAS cosas: ayer miércoles se cometieron cinco asesinatos y ningún detenido y una desaparición forzada de una niña de 15 años, ¿dónde chingaos está la paz y la tranquilidad ofrecida por David Monreal cuando andaba mendigando los votos que lo llevaron a Palacio de Gobierno en donde ahora muestra su desprecio al pueblo? ¡Son marranadas!

El Desgaste de la Marca Monreal

-ZACATECAS sigue padeciendo la inseguridad: todos los días hay homicidios dolosos y desapariciones forzadas, el santo Padre Amaro me dice que, per cápita, en Zacatecas se cometen más homicidios dolosos y desapariciones forzadas que en Jalisco y no puedo rebatirlo porque es la realidad, incluso allá todas los eventos públicos son muy concurridos por turistas extranjeros y nacionales, lo que en nuestro estado no sucede-.

-ES QUE infl uye la capacidad de gobernar, madre Teresa, sé que “El Pelón” Alfaro tiene un carácter muy difícil, pero el hombre atiende a la gente, la escucha y la apoya de algún modo u otro y da la cara, en cambio el David se encierra en una burbuja y no atiende ningún problema, tanto que a sus amigos, al igual que los que lo apoyaron incondicionalmente para que llegara a la Casa de los Perros, ya ni los voltea a ver porque, como dice la canción: ‘Hoy resulta que no somos de la estatura de tu vida”, ahora el ‘ranchero pajón’ ya se comporta como un semidios y cree que nadie lo merece, ‘ay sí, tú la traes’; por eso el Adán González Acosta dice que ‘el desgaste de la marca Monreal es natural, que el David no está gobernando como se esperaba y que la gente ya se cansó, no quiere saber nada de ese apellido:

‘CREO –abunda el Adán González- que es una situación normal y la gente ya se cansó, no les ha ido bien y el gobierno de David no es lo que se esperaba ni lo que nos vendieron. Los Monreal han jugado de manera tendenciosa con todos los partidos y con todos los aliados de esos partidos que se han prestado a sus juegos. Es normal que si la gente te ve por todos lados se canse, es una realidad, no es grilla ni mala voluntad pero la gente ya lo que menos quiere es saber de ese apellido’.

-LO MÁS cañón -dice don Roberto- es la inseguridad, porque ahí radica el problema económico, político y social: si no hay seguridad no hay inversiones, tampoco turismo, lo dice la mayoría de la gente y hasta el diputado J. Guadalupe Correa Valdez:

‘DE NADA sirve que tengamos una ciudad bien decorada, si no nos visitan extranjeros y no tenemos turismo.

Los comercios se han visto afectados por ese cobro de piso, es un tema muy latente que vemos en Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Calera y otros municipios donde el cobro de piso se ha convertido en una doble tributación que la gente está pagando, eso ha complicado el tema en el estado. No sabemos en qué vaya a parar este asunto pero nos gustaría que desde el gobierno estatal y federal se tratara de cambiar la estrategia para combatir este tipo de fl agelos que afectan al estado’.

-NADA más quiero que quede claro una cosa -retoma la palabra doña Petra-: mi ‘cabecita de algodón’ quiere mucho a Zacatecas, tanto que año con año ha mejorado el presupuesto, nos ha mandado para combatir la violencia y la inseguridad, cientos y cientos de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, pero si tenemos un gobernador que no quiere o no sabe gobernar, que se levanta tarde y se cree la divina garza envuelta en huevo, que ni siquiera le hace caso al ‘Monris’, es normal que tenga a Zacatecas en ultimo lugar en seguridad, economía, inversiones, empleo, salud, educación, oportunidades, buen gobierno, etcétera; entonces el problema no es el gobierno federal, sino el propio David Monreal que nomás llegó al poder y se volvió loquito”.

-TODO Zacatecas opina lo mismo: ‘El poder transformó a David’-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-