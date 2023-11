“El Pueblo Vota por los Corruptos y Rateros a Cambio de una Despensa”

Políticos Llegan Pobres al Poder y Salen Ricos: Velver

Por Rubén Palomo Macías

El exdiputado federal y exdirector general de Servicios de Salud, Heladio Verver y Vargas, en entrevista con Página 24 Zacatecas, reveló que pudo observar una camioneta de la banda sinfónica con la leyenda de “Paz y Bienestar”, expresó que ojalá sea el anhelo de tener la oportunidad de que la paz y el bienestar llegue al estado ya que las condiciones económicas y de desarrollo permitan que esto suceda en Zacatecas.

“Es divertido que cada seis años se reinventa nuestro país y el estado llegando a lo mismo donde las y los políticos lo que buscan es utilizar la democracia para el cáncer de la misma democracia, que es la corrupción. Independientemente de dónde vengan los políticos, lo digo con libertad porque yo no pertenezco a ningún partido, la corrupción es el elemento sistemático y cotidiano, vemos a diputados que terminan siendo dueños de plantillas de transporte, vemos funcionarios del gobierno que entran con buenas intenciones pero terminan por no trabajar porque no tienen la necesidad porque ya resolvieron su problema económico”, apuntó.

Verver y Vargas agregó que el tema de la moral y de la convicción es un tema muy pendiente, apuntó que no se trata de ideologías y es más de personas, a lo que la gente debería de poner atención. El pueblo vota por los rateros y corruptos por una despensa que les van a dar o por cosas que no les serán útiles y se les terminarán en poco tiempo.

“Un día me dijo una señora que no votó por mi porque le dieron 500 pesos y ese día la señora no tenía gas. La desigualdad, la marginación y la pobreza hacen que el estado se meta a un túnel del tiempo 100 años atrás. Saliendo a otros estados podemos ver otros mundos y en Zacatecas no podemos salir de un bache desde los 1700’s. Los políticos lo único que hacen es agarrar un dinerito para seguir viviendo en la justa medianía de la mediocridad corrupta, el llamado es a reflexionar para que la ciudadanía deje de pensar que trabajar en el gobierno es la oportunidad, desafortunadamente en este estado si no se trabaja en el gobierno o en la UAZ no existe otra mejor oportunidad de trabajar”, remató.