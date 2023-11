Mi Jardín de Flores

Ya Chole con la ‘Herencia Maldita’

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Yo reitero mi disposición como zacatecana a sentarnos con el gobierno del estado y ver qué podemos hacer juntos, aquí no debe de haber diferencias políticas, está de por medio la vida y la seguridad de la gente; más allá de diferencias, toda la disposición de que todos los zacatecanos que estemos en la cámara de diputados y en el senado, juntos trabajemos’: Amalia García Medina.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 28 e octubre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

Doña Amalia Exhorta Restituir el FONDEN

DOÑA AMALIA García Medina, diputada federal y exgobernadora de Zacatecas, exhorta a nuestro Presidente, don Andrés Manuel López Obrador (AMLO), restituir el FONDEN (Fondo de Desastres Naturales), para apoyar a los productores que tienen grandes problemas económicos a causa de la prolongada sequía, ¿qué opinan ustedes?

-NO CREO que mi ‘cabecita algodón’ vaya a restituir el FONDEN, porque ese fi deicomiso, como la mayoría de ellos, se prestaba para robar, pero estoy segura que él abrirá la chequera para apoyar a nuestros paisanos, de eso estoy segura, porque tenemos un Presidente humanista-.

-PUES OJALÁ y sea rápido, aunque no lo creo porque estoy seguro -dice don Robertoque David va a tratar de sacar raja para las elecciones de 2024-.

-PUDIERA ser, pero sería por cuenta y riesgo de don David, porque caería en delito electoral: lo mejor sería que el apoyo fuera incondicional, pues como doña Amalia dice, ‘85% de la tierra cultivable en el estado, es de temporal’ y, por consecuente, los productores perdieron muchísimo dinero, ademas de que el precio del frijol va a encarecer, por lo que ‘el próximo año vamos a tener una situación muy difícil para todas las familias’ -.

“DOÑA Amalia también habló de la alarmante inseguridad que se vive en la mayor parte del estado, pues ‘es insoportable que vivamos con miedo, no es aceptable, tenemos derecho de vivir en paz y requerimos que las autoridades actúen con prevención y que la sociedad también trabaje con medidas preventivas, más capacitación de las corporaciones policiacas’”.

-AMALITA, también pasó problemas con el narco, pero no era tanta la violencia y la inseguridad que comenzó con el gobierno del ‘RaTello’, por lo que ella pudiera aportar su experiencia en la lucha contra el narco y dijo una cosa que me parece muy importante: ‘Cortar los recursos fi nancieros del crimen organizado, debido a que estas organizaciones una vez vinculadas con las drogas o con la trata de personas se vuelven internacionales y sus ganancias se vuelven muy grandes’, entonces al decomisarles dinero y bienes el narco se va debilitando’, ¿no les parece que estaría bien?”.

-¡EXCELENTE!, y ese dinero sería para apoyar a las víctimas-.

-AHORA QUE recuerdo hay hasta una ley para eso y se está cumpliendo a nivel federal, pero le hace falta mucho empuje-.

-PUES HAY que replicarla en Zacatecas; además, mi ‘chaparrita de oro’, en entrevista con nuestro Diario, declaró que: ‘Yo reitero mi disposición como zacatecana a sentarnos con el gobierno del estado y ver qué podemos hacer juntos, aquí no debe de haber diferencias políticas, está de por medio la vida y la seguridad de la gente; más allá de diferencias, toda la disposición de que todos los zacatecanos que estamos en la cámara de diputados y en el senado, juntos trabajemos’-.

-PERO ESTO don David ni lo comprende, ni lo quiere, seguramente cree que estaría compartiendo el poder, pero pues está equivocado: si yo fuera él, de inmediato le aceptaría su disposición, doña Amalia podría aportar todos sus conocimientos y experiencia, no sólo en cuestiones de la violencia e inseguridad, sino en cómo gobernar mejor, pues ella está califi cada entre las mejores gobernantes de la historia de Zacatecas, es la que más obra publica ha hecho-.

-MMM… pero el David está muy ensoberbecido y, como se cree ‘Don Chingón’, no creo que acepte; por cierto, anda circulando un chascarrillo, del David, dicen que en Acapulco se tuvo que cambiar de calzones dos veces porque del susto por el huracán Otis le dio chorrillo, jajaja-.

–AHORA SÍ que ya la gran mayoría de la gente dice ‘ya chole con la Herencia Maldita’, no hay empleo, y el David le echa la culpa a la ‘Herencia Maldita’, no hay inversiones y el David le echa la culpa a la ‘Herencia Maldita’, siguen los asesinato y el David le echa la culpa a la ‘Herencia Maldita’.

“POR eso hasta el Adán González, quien apoyó al David en las elecciones de 2021, declaró a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, en entrevista que le hizo nuestro compañero Rubén Palomo Sánchez, que el David debe de ponerse a trabajar, no pretextar la ‘Herencia Maldita:

‘CREO QUE lo que deben hacer es ponerse a trabajar, ponerse a corregir y buscar estrategias que abonen, con todo respeto, es cómo cuando llegan los alcaldes que se ponen a culpar al que se fue y a señalar que se dejó todo de la chingada, todo tirado y aún se andan quejando dos años después cuando ya no les queda mucho por hacer. Estamos igual con el gobierno, ya no les queda estarse quejando de herencias cuando se aceptó dicha herencia.

‘SERÍA UN ERROR el continuar con el discurso de la “Herencia Maldita” ya que la gente ya no les comprará dicho discurso, no se pueden estar quejando del pasado cuando en el presente no se ha mejorado casi nada.

‘CREO que ya es una muy mala estrategia y la mejor estrategia para convencer a la gente son los hechos, que la percepción de la gente cambie, mientras no pase eso seguirá siendo un fracaso’.

-PUES don Adán dijo una gran verdad: el gobierno de don David Monreal es un reverendo fracaso, y lo dice muchísima gente-.

-EN TODO anda mal el David, y si alguno de nuestros lectores lo duda, que consulta el gráfi co sobre el Indicador Trimestral de la Comunidad Económica Estatal: tenemos un porcentaje menos de 1.44%, sólo arribita de Nayarit que tiene menos 2.35% y Tamaulipas menos 2.53%, pero éstos con muchas probabilidades de mejor el siguiente trimestre, pero Zacatecas nomás no halla la puerta con este gobiernito-.

Siguen las Mentiras: si Hubo Asesinatos: 1

HOY SÁBADO 28, los medios de comunicación, incluyendo nuestro Diario Página 24, no publicamos ni un asesinato porque la fuente de policía no nos informó, sin embargo al consultar el informe del Gobierno de México, Zacatecas aparece con un homicidio doloso, así es que no es cierto que ayer viernes 27 de octubre, haya sido saldo blanco: se cometió uno: pinches mentirosos.

Las Desapariciones

EN CUANTO las desapariciones forzadas, hoy nuestro Diario publica dos Cédulas de Búsqueda: La de KEVIN MANUEL CARLOS FLORES de 14 años, desaparecido el 26 de octubre de 2023, en San Antonio del Ciprés, Pánuco, Zacatecas, y LA DE JAROL YAIR PUENTE ORTIZ de 20 años, desaparecido el 26 de octubre de 2023,en San Antonioa del Cipres, Panuco, Zacatecas.

-SON MUCHOS los jovencitos que desaparecen sin dejar rastro alguno, mientras don David sigue diciendo mentiras y soslayando la inseguridad que arranca vidas, ilusiones y futuros prodigiosos.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.