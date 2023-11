Alarmante la Tasa de Inseguridad y Desempleo en Zacatecas: Laura R.

“Hay Inseguridad, Desempleo y Falta de Apertura de Este Gobierno”

Por Nallely de León Montellano

Laura Rodríguez Cervantes, jubilada agremiada al SPAUAZ, comentó a Página 24 Zacatecas que, en relación al empleo, la posición de la entidad respecto a la productividad económica, así como la baja aportación del Producto Interno Bruto continúa siendo de las más bajas a nivel nacional, lo que en consecuencia deriva la alta migración y el incremento del desempleo.

Mencionó que “sí se debería de hacer un análisis acerca de las cuestiones del empleo porque no se ha impulsado un empleo formal en el estado; lo que persisten son las actividades del sector terciario de la economía a los servicios y a la economía informal; eso es parte de lo que no se muestra que en la entidad no ha habido o no se palpa a simple vista el desarrollo en el estado y que se vea que se han generado fuentes empleo”.

En este sentido, Rodríguez Trejo refirió que en materia de inseguridad y desempleo, el discurso y la práctica no coinciden con las acciones del gobernador David Monreal Ávila, debido a que, a pesar de los datos proporcionados los hechos lamentables no han cesado hasta el momento.

“Nada más habría que hacer referencia a todas las cifras de eventos que han sucedido en este último año; se ha hecho el esfuerzo por parte del gobierno federal, pero tendría qué hacerse un diagnóstico sobre dónde están exactamente los problemas.

Claro que es una cuestión estructural que no se puede resolver de un día para otro, sino que se tienen que ir buscando las causas de esta problemática desde las entrañas de esta sociedad”, señaló.

Finalmente, exhortó al mandatario estatal a atender a la ciudadanía de Zacatecas, y, “que nos sean un gobierno ciego, porque lo que se siente en la sociedad es que hay inseguridad, desempleo, falta de apertura del gobierno del estado con la sociedad, para la solución de una serie de problemáticas que aquejan a la población”.