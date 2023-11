“El Narco se Está Llevando a los Jóvenes Para Engrosar sus Filas”

No hay Empleo y el Estado Está Quebrado: Adame

Por Rubén Palomo Macías

Faustino Adame Ortiz, coordinador del FPLZ, comentó a Página 24 Zacatecas que la situación continúa siendo crítica en el estado con pocos resultados desde la administración de David Monreal, no existen los resultados que se prometieron. La situación económica de Zacatecas es muy grave y el gobierno del estado no pone de su parte para mejorar el rumbo que le ha dado a Zacatecas.

“David es un gobernador al cual no le interesa el estado y desgraciadamente estamos padeciendo hambre en Zacatecas, inclusive en el mismo Centro Histórico, existen casas en muy buen estado pero sus inquilinos no tienen para comer, no se les ha tomado en cuenta y pues en las colonias es peor. No hay empleo y el estado está quebrado económicamente, a esto se le suma la situación del campo que no ha tenido lluvia y se encuentra en sequía”, apuntó.

Adame Ortiz apuntó que todas estas mala situaciones obligan a las personas a salirse de sus comunidades y viajar a la ciudad, lamentablemente muchas personas llegan a delinquir debido a la falta de empleo creando una cadena de desgracias. Además que esta situación ha sido aprovechada por el crimen organizado reclutando personas que se encuentran en desesperación.

“Se están llevando a los jóvenes para meterlos en la delincuencia organizada, los reclutan en varias partes del estado y algunos hasta se los llevan a fuerza. Se están viendo cosas más allá y que el gobierno constitucional ya está perdiendo su poder, ahora nos gobierna la delincuencia porque en este gobierno no sirven los funcionarios ni el mismo gobernador, que ya se le fue de las manos el estado. Aún no le cae el 20 de que es el gobernador y hasta se hablaba, de una persona cercana al gobernador, que se le diera más tiempo al gobernador, que apenas tenía 2 años en el poder. Si eso se permite pueden pasar los 6 años de su gobierno y no veremos respuesta real a los problemas de Zacatecas, es un estado fallido”, remató.