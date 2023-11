Mi Jardín de Flores

Todo Zacatecas se Queja

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Lo que se siente en la sociedad es que hay inseguridad, desempleo, falta de apertura del gobierno del estado con la sociedad, para la solución de una serie de problemáticas que aquejan a la población’: Laura Rodríguez Cervantes.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 11 de noviembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

El Narco Sigue Ganando Terreno a David Monreal

-LOS NARCOTRAFICANTES siguen desatados, raro es el día en que no cometen, al menos, un asesinato, como ocurrió ayer viernes 10, en la comunidad Las Pilas, perteneciente al otrora tranquilo municipio de Morelos, lo que demuestra que el crimen organizado sigue ganando terreno al ‘desgobierno’ de David Monreal Ávila.

“COMO LO informa hoy sábado nuestro Diario Página 24 Zacatecas, el conductor de una camioneta Chevrolet iba, a eso de la 1:00 de la tarde, circulando por el centro del mencionado poblado, cuando de repente se le emparejó un automóvil desde donde lo acribillaron.

“CUANDO paramédicos llegaron al lugar del ataque armado, auscultaron al chofer de la Chevrolet y se dieron cuenta de que el hombre ya había pasado a mejor vida.

“EL CADÁVER del hombre fue trasladado al Semefo, hasta donde llegaron los familiares para reclamar el cuerpo. Obvio, no hay detenidos.

Una Buena, de las Fuerzas del Orden

ELEMENTOS de la FRIZ y de la PEP, llevaban a cabo su rondín de vigilancia por el fraccionamiento Colinas del Padre, en la capital del Estado, cuando vieron que sujetos fuertemente armados entraban a una de las casas, por lo que pidieron el apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

CUANDO los narcos recibieron el aviso de ‘¡los tenemos rodeados, salgan con las manos en alto!’, los delincuentes no tuvieron otra opción más que rendirse; fue así que las fuerzas del orden se dieron cuenta que los narcos tenían secuestrada a un menor de edad y fue liberado.

“LOS DELINCUENTES detenidos son: Joan Gael de 19 años, originario de Tijuana, Baja California; Aldo de 24 años, originario de Oaxaca; y los colombianos Wilson Andrés de 28 años, Jeison Andrés de 28 años y Ángelo de 19 años.

“ESTOS ÚLTIMOS datos son muy importantes, porque demuestran lo que nosotros siempre hemos comentado: la gran mayoría de los narcotrafi cantes, sean del Cártel que sean, no son de Zacatecas, sino de otros estados de la República y de otros países; mientras que los que en Zacatecas son enrolados a la fuerza con amenazas de muerte, hasta para sus familias si desertan, los obligan a delinquir en otros estados del país.

“LAS autoridades lo saben, pero callan la verdad y no hacen nada para impedirlo, por eso estamos jodidos porque tenemos un gobernador de caricatura, que en el proceso electoral se la comía a puños, y ya sentado en la silla, David mostró el cobre: nos defraudó”.

Continúan las Desapariciones Forzadas

“COMO HOY sábado lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, la niña AZTRID DIYONEY MORENO de 14 años, de nacionalidad estadounidense, desapareció en Zacatecas, Zacatecas, ayer viernes 10 de noviembre, ¿se imaginan cómo recibieron esta noticia los gringos? ¿Quién querrá venir a Zacatecas para que lo secuestren?

“TAMBIÉN desaparecieron los hermanos DAGOBERTO ACEVEDO TRETO de 34 años y GUILLERMO ACEVEDO TRETO de 39 años, en Jerez, Zacatecas, desde el 20 de julio del presente año.

“PUES ASÍ está la criminalidad en Zacatecas -continúa don Roberto- y el luchador social, Francisco Adame Ortiz, coordinador del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), en entrevista con nuestro compañero Rubén Palomo Macías, que hoy sábado publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, denuncia que las promesa prometidos por el gobernador David Monreal, no se ven por ningún lado, por lo que la situación económica en Zacatecas es muy grave y el gobierno del estado no ha sabido mejorar la economía:

‘DAVID ES un gobernador al cual no le interesa el estado y, desgraciadamente, estamos padeciendo hambre en Zacatecas, inclusive en el mismo Centro Histórico, existen casas en muy buen estado pero sus inquilinos no tienen para comer, no se les ha tomado en cuenta y pues en las colonias es peor. No hay empleo y el estado está quebrado económicamente, a esto se le suma la situación del campo que no ha tenido lluvia y se encuentra en sequía’, dijo preocupado y abundó:

‘LA MALA situación económica ha obligado a muchas personas a salir de sus comunidades y trasladarse a la ciudad, lamentablemente muchas de ellas llegan a delinquir debido a la falta de empleo, creando una cadena de desgracias, además de que esta situación ha sido aprovechada por el crimen organizado que recluta personas que se encuentran en desesperación’, y da la voz de alerta:

‘SE ESTÁN llevando a los jóvenes para meterlos en la delincuencia organizada, los reclutan en varias partes del estado y algunos hasta se los llevan a fuerza.

Se están viendo cosas más allá y que el gobierno constitucional ya está perdiendo su poder, ahora nos gobierna la delincuencia porque en este gobierno no sirven los funcionarios ni el mismo gobernador, que ya se le fue de las manos el estado. Aún no le cae el veinte de que es el gobernador y hasta se hablaba, de una persona cercana al gobernador, que se le diera más tiempo al gobernador, que apenas tenía 2 años en el poder. Si eso se permite pueden pasar los 6 años de su gobierno y no veremos respuesta real a los problemas de Zacatecas, que está convertido en un estado fallido’.

-¡JESÚS, María y José!, qué fuertes palabras, pero son irrefutables, no sé ustedes pero nosotras hemos estado padeciendo penurias por falta de ingresos a pesar de que cultivamos nuestros propio alimentos y vendemos galletitas, y pasteles; del rompope sacamos muy poco y por tanta competencia no podemos aumentar el precio-.

-ÉCHELE TEQUILITA, mezcalito y verá que se le vende más aunque aumente el precio-.

-¡NUNCA!, el alcohol es otra droga igual o más nociva que las prohibidas, vean los desfi guros que hace don David Monreal cuando agarra por su cuenta la parranda-.

El Desgaste de la Marca Monreal

-Y CON respecto a don David, lo que don Jaime Ramos Martínez afi rma es para que él y sus hermanos rectifi quen el camino andado y trabajan en benefi cio del pueblo, llegaron a servir, no a servirse; porque si ya perdieron sus principios lo mejor es retirarse pues por eso ‘la gente los mantiene en los últimos lugares de aceptación’, dice don Jaime y subraya al respecto:

‘EL PUEBLO no se equivoca, cómo dice el Presidente (AMLO), y la opinión de la gente es que David está equivocando su forma de hacer gobierno. Vemos que en Fresnillo la gente opina que Saúl hizo un mal trabajo en el municipio, las cuentas que uno puede señalar es que estuvo bien, sin embargo, faltan muchas cosas por hacer. Lo importante es que la población, en su mayoría, dice que se hizo un mal trabajo.

‘LA GENTE -prosigue don Jaime- se sorprende al escuchar que hay otro Monreal que quiere llegar a un cargo público. La gente deja ver su descontento, no quiere que esto siga, esto por los resultados que ha dado David, no son los mejores. Es cierto lo que menciona el gobernador de que hay muchos problemas del pasado pero también es cierto que muchos de los que están operando en el gobierno son personajes del pasado que él está acuñando. Nadie va a decir que están haciendo mal las cosas pero la opinión fi nal la tiene la ciudadanía y que está en las calles de Zacatecas’, a los señores Monreal ya nadie los quiere: traicionaron a los pobres y ellos se hicieron súpermillonarios: tienen más propiedades que el nopal.

Todo Zacatecas se Queja

-PERO NO nomás son el David y el Saúl, madre Teresa, quienes han defraudado al pueblo, no, también el ‘Monris’ que intentó perrunamente chantajear a mi ‘cabecita de algodón’ con que si no era él el candidato a la Presidencia de Mexico por Morena él se iba y aventó muchas amenazas, como esa de ‘diciembre me gustó pa’que te vayas’, coqueteó descaradamente con la oposición, se unió con el carnal Marcelo, pactó con el ‘Alito’ al que salvó de la cárcel, pero al último, como decimos en Chalchihuites, ‘dio las nalguitas’, porque mi ‘cabecita de algodón’ se las sabe de todas, todas.

“Y ESO de que la gente ya les dice fuchi a los Monreal, es cierto: tienen a Zacatecas en el último lugar en todo, bueno, casi en todo porque en criminalidad es primer lugar: todos los días hay asesinatos, desapariciones, extorsiones, secuestros: Zacatecas huele a sangre y pólvora y la economía está pa’llorar, yo ya no vendo lo de antes, mis marchantas que antes me compraban un kilo de frijol, ahora compran medio kilo: un jitomatito, 100 gramos de chile, una cebollita y así, entonces la vida cada vez está más cara y el David no hace nada por remediarlo, todo le vale madre; él ya aseguró el futuro de diez, veinte generaciones; me aseguran que el David va a salir más rico que el ‘RaTello’ y se nota, porque teniendo más presupuesto no se ve mejoría, ¿a dónde va a dar la metida de mano al cajón”.

-ES LO que dice doña Laura Rodríguez Cervantes, del Spauaz: ‘Hay inseguridad, desempleo y falta de apertura de este gobierno’, porque don David no es político, como doña Amalia, don Ricardo, don Miguel, don Genaro y otras que me han nombrado-.

-LA LAURA también se aventó duro y tildó al del David de ser un ‘gobierno ciego, porque lo que siente la sociedad es que hay inseguridad, desempleo, falta de apertura del David con la sociedad para la solución de una serie de problemas que aquejan a la población-.

-PUES AHÍ está la voz del pueblo: ‘este gobierno anda muy mal y nosotros somos los que lo pagamos’.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe