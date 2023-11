Mi Jardín de Flores

Que David Monreal Pida Licencia

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

En Morena mandamos obedeciendo al pueblo de México, no mandamos por intereses personales, por intereses de uno, de otro, aquí no hay acuerdos cupulares’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 12 de noviembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

¡CRISTO DEL Santo Entierro!.. Si don David no puede con miles de policías de los tres niveles de gobierno, guardias nacionales y soldados del Ejército Mexicano, sacar de Zacatecas a una caterva de malos organizados que todos los días riegan nuestra amada tierra con sangre inocente de nuestros hermanos, lo mejor sería que solicite licencia y que su lugar sea ocupado por gente capaz de regresarnos la paz y la tranquilidad que nos prometió, y a más de dos años no ha cumplido.

-Y CÓMO dijo don Teofi lito, madre Teresa, ni nos cumplirá, los asesinatos cada vez son más y más crueles, deshumanizados, abominables e impunes… sabe qué le pasará a don Roberto que no llega-.

-MÍRELO, ahí viene corriendo… -¡UFFF!, se me hizo tarde por estar hablando por teléfono con mi amigo el comandante, quien me dijo que ayer sábado fue un día de perros rabiosos: ¡13 asesinatos!, entre ellos tres policías, una mujer y dos hombres.

-DIOS DE mi Vida! Yo creí que nomás eran siete-.

-ES UN verdadero desmadre, los otros seis ocurrieron anoche, intentaron ocultarlos, pero no pudieron porque la balacera fue escandalosa y todos en la capital del estado pronto se dieron cuenta de viva voz porque la noticia de la matazón corrió como reguero de pólvora-.

-PUES cómo fue, cuéntenos…

Así fue…

-PÉRENME, dejen respiro… resulta que los policías preventivos estatales cometieron un letal error: cuando andaban patrullando por la colonia Buenavista, vieron que unos sujetos armados entraron a una casa, fueron por ellos pero los recibieron a balazos por lo que de inmediato repelieron la agresión y las lluvias de balas pusieron a temblar al vecindario.

“PERO los narcos con mejor puntería, mataron a tres policías, entre ellos a una mujer de nombre María Concepción Sánchez Silván, Spencer Abraham Trejo Pérez y José Manuel Regalado Vázquez.

“POCO después se dejaron venir un resto de policías, soldados del Ejercito Mexicano y guardias nacionales, entonces al ver que tenían perdida la batalla los narcotrafi cantes se rindieron, aventaron las armas y levantaron los brazos, pero los furiosos policías sedientos de venganza no se contuvieron y ahí los mataron, amparados por la ‘ley del talión’”.

-¡VÁLGAME Dios!, pero si los señores esos ya se habían rendido, ¿por qué los mataron?-.

-PUES para cobrar venganza: ‘ojo por ojo, diente por diente’: les cobraron con la misma moneda: mataron a un hombre y una mujer, ahora el comandante me platica que muchos policías temen que los marcos se vayan a vengar, porque mataron a la mala a los tres narcos cuando ya se habían rendido y aventado sus armas-.

-¡SANTO DIOS! ¿En qué irá a parar todo esto? -.

-PUES NO se sabe, pero me dice que muchos policías andar nerviosos, que no duda de que dos que tres vayan a renunciar-.

-BUENO, y a todo esto ¿qué dice el David?-.

-NADA, ese está callado como momia-.

-QUIEN SÍ le salió al toro, además del general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, fue el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien posteó en su Facebook:

‘EL DÍA DE ayer por la noche, compañeros de la Policía Estatal sufrieron una agresión por parte de un grupo delincuencial.

‘INFORMO Y lamento profundamente que tres de nuestros compañeros policías que fueron agredidos perdieron la vida durante el cumplimiento de su deber.

‘DE IGUAL modo, tres de los agresores fueron abatidos. Se trata de dos masculinos y una femenina, la información con la que contamos hasta el momento arroja que esta última había sido previamente detenida hace semanas y posteriormente liberada por un juez federal.

‘EN ESTE como en todos los casos, el Gobierno del estado refrenda nuestra solidaridad y reconocimiento a la Policía Estatal, compuesta por mujeres y hombres que diariamente entregan su vida por la pacifi cación del estado. No descansaremos hasta lograrlo (sic).

‘EXPRESAMOS también nuestro más sentido pésame a familiares, amigos y compañeros de nuestros policías caídos’.

-PURA Demagogia la del ‘Mugrera’, ay sí ‘no descansaremos hasta lograr la pacifi – cación del estado’, chamaco mamón, tiene la escuela demagógica del ‘Monris’-.

Los 13 Asesinatos de Ayer Sábado

-PUES QUE se apure con la pacifi cación de Zacatecas, porque ayer sábado 11 de noviembre se cometieron 13 asesinatos:

“LOS PRIMEROS cinco asesinatos se cometieron en la cabecera municipal de Loreto, a eso de las 7:00 de la mañana, cuando varios narcotrafi cantes a bordo de una camioneta llegaron a la glorieta de la entrada de esa cabecera municipal y sin importar que por ahí caminaban varios transeúntes, arrojaron los cinco cadáveres; obviamente no hubo detenidos, además de que nadie quiso hablar al respecto por temor a represalias.

EN GUADALUPE, dos individuos fueron secuestrados, torturados, asesinados y sus cuerpos arrojados a un lado de la carretera que va de Sauceda de la Borda a Tacoaleche, a pleno sol a eso del mediodía. Tampoco en este doble asesinato hubo detenidos; hasta aquí fueron siete los asesinatos y en la noche los otros seis. Con respecto a las desapariciones forzadas, éstas no cejan: hoy mismo nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor social, publica las Cédulas de Búsqueda de: KEVIN ADRIÁN COVARRUBIAS LUNA de 24 años, desaparecido forzadamente en Guadalupe, Zacatecas, el 11 de noviembre del presente año.

LA CÉDULA de Búsqueda de Isabel Victorio Acuña de 56 años, desaparecido forzadamente en Fresnillo, Zacatecas, el 10 de noviembre de 2023, y LA CÉDULA de Búsqueda de VÍCTOR LÓPEZ MONSIVÁIS de 54 años, desaparecido en Loreto, Zacatecas, el 8 de Noviembre de 2023.

El Secuestrado

FINALMENTE en Guadalupe, narcotrafi cantes armados llegaron a eso de las 5:40 de la mañana a una casa ubicada en Sor Juana Inés de la Cruz, colonia División del Norte, rompieron la chapa de la puerta principal, allanaron la casa y sacaron a golpes al jefe de familia de 40 años, lo aventaron dentro de la camioneta en que llegaron y se fueron tranquilamente.

“EN SÍNTESIS: ayer sábado ocurrieron 13 asesinatos, se dieron a conocer tres desapariciones forzadas, y se llevó a cabo un secuestro”.

-EN LUGAR de andar gateamos y hasta el David perdió el habla: calla como momia-.

-NO SÓLO perdió el habla David, sino que sigue demostrando que le vale madre la seguridad de los zacatecanos: María Luisa Sosa de la Torre, presidenta de la Coordinación Feminista Olimpia de Gouges A. C., revelo que existen Mesas de Participación del Sistema Estatal Para Prevenir Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, cuyas sesiones se desarrollan cuatro veces al año, y que el gobernador David Monreal está obligado a presidir este sistema pero que David no ha ido ni una vez, se queja María Luis Sosa:

‘HEMOS estado exigiendo que asuma su responsabilidad que tiene ante las cifras alarmantes que hay en la muerte violenta de mujeres, pero David no ha acudido nunca a ninguna de las sesiones del sistema, pero tampoco ha acudido a los sistemas de igualdad, su desinterés es palpable’.

“REVELÓ que en ausencia del gobernador, el secretario general de Gobierno debe de encabezar dichas sesiones, sin embargo ambos han mostrado falta de interés para atender las problemáticas de violencia hacia las mujeres, con argumentos que tienen que ver por cuestiones de trabajo:

‘NOSOTRAS lo investigamos, lo verifi camos, no había ninguna emergencia que hubiera justifi cado la ausencia, entonces se suspende esta reunión y por tanto se ve una ausencia de las autoridades obligadas porque este asunto no sólo es de la Fiscalía, el tema de prevención le compete al gobierno del estado a través de varias de sus instancias gubernamentales’.

-INFELIZ desgobernador que tenemos, si el desgraciado anduviera de campaña iría hasta de rodillas para conseguir votos, pero como ahora ya es gobernador, todo le vale madre al borrachin-.

-PUES QUÉ lástima que don David haya resultado peor gobernante que don Alejandro Tello, fueron muchas las promesas que prometió y nunguna cumplió a pesar de que las fi rmó de puño y letra.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.