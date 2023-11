A David no le Interesa Combatir la Violencia y la Inseguridad: EJE

“Está más Preocupado por Meter de Senadores a Saúl y Verónica”

Por Rubén Palomo Macías

El exdirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado, Enrique Javier Enríquez Félix, señaló a Página 24 Zacatecas que los hechos violentos, cómo los ocurrido el sábado por la noche, deben ser atendidos por el cuerpo especializado que se encarga de la seguridad, sin embargo, existe un gobernador y todos los órganos en el estado depende de él.

“Creo sinceramente que falta mucho compromiso del equipo de gobierno de David para sumarse a una cruzada real contra la violencia y la inseguridad. Yo no veo un compromiso por parte de nadie, todo mundo evade, solamente quieren agarrar su pedacito de responsabilidad y ni eso hacen porque tampoco son muy brillantes. Creo que aquí debe haber una cruzada estatal donde se involucren a todos los sectores, sobre todo el educativo. Una suma de todas las escuelas primarias, secundarias, universidades y tecnológicos haciendo una campaña contra la violencia y buscando que los jóvenes no se metan a ese mundo, ayudaría mucho”, señaló.

Enrique Javier Enríquez reiteró que no se percibe un compromiso por parte de las autoridades y aseveró que están derrotados por la situación tan complicada que persiste. Comentó que existen algunos esfuerzos de técnicos y se han dado muestras de que no se ha mejorado pero tampoco ha empeorado tanto, sin embargo, esto no quita que no se vea un compromiso por parte del gobierno para erradicar la violencia.

“Veo más participación de la gente y que le echa más ganas al tema, se ve a quienes buscan a sus desaparecidos y a quienes se unen a ellos, hay campañas por redes sociales donde todo mundo difunde las búsquedas, hay una actitud y solidaria. Por parte de las autoridades y del gobierno estamos abandonados, yo quisiera que David fuera el mejor gobernador y que le fuera bien a Zacatecas pero no es así”, aseveró.

Finalmente Javier Enríquez señaló que el gobernador del estado está más preocupado por meter a Verónica Díaz y a Saúl Monreal como senadores y no se dedica a realizar su trabajo por estar preocupado por la política.