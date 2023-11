Apoyamos al Alcalde Miranda en su Decisión de no Aumentar el Impuesto Predial: C. Magno

“Estamos acompañando el bienestar de los capitalinos”

Por Rubén Palomo Macías

El regidor del ayuntamiento de Zacatecas, Carlo Magno Lara, comentó que los regidores del municipio de Zacatecas están acompañando al presidente municipal, Jorge Miranda Castro, para que se cumpla la promesa de no incrementar el impuesto predial en 2024, además de que se está trabajando para que ese mismo acompañamiento se realice en los temas de seguridad del municipio.

“Venimos de aprobar un proyecto en la Ley de Ingresos en la cual se ha visto el no perjudicar los ingresos de la capital, el ayuntamiento de Zacatecas y la fracción de PRI se pronuncia a favor de que no haya incrementos en el predial para no dañar la economía de los Zacatecanos. El predial no se va a aumentar y en muchas cosas el PRI señala pero también acompaña las buenas decisiones, nosotros acompañamos esa decisión del presidente municipal”, aseguró a Página 24 Zacatecas.

El regidor lamentó que los hechos de inseguridad lastimen al municipio y señaló que no se puede cerrar los ojos ante estos actos lamentables. Agregó que se debe reconocer que por desgracia la inseguridad ha crecido en la capital y en todo el estado.

“Desde la fracción del PRI estamos apoyando los presupuestos para que la Secretaría de Seguridad Pública del municipio se vea reforzada, hay que reconocer que lamentablemente se vive una ola de violencia. Nosotros somos una oposición responsable y cuando se necesite respaldar las decisiones para el incremento de presupuesto en el tema de seguridad, y para obra pública, el PRI va a estar presente acompañando esas decisiones”, añadió.

Carlo Magno apuntó que hace falta reforzar el equipamiento para los elementos de Seguridad Pública y se debe apostar a la reconstrucción del tejido social y que existan mejores infraestructuras deportivas, elementos para que los zacatecanos tengan más diversificación.

“Lo que se busca es que los elementos policiacos sean mejor remunerados, ahí hemos estado acompañando desde la comisión de honor y justicia, hemos acompañado gratificaciones y premios a los policías que están haciendo bien su labor, se les está reconociendo”, finalizó.