Las Leyes Deben Modificarse Para no Liberar a Narcos: Carlos Peña

“Como Sucedió Recientemente”

Por Rubén Palomo Macías

El presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo, comentó a Página 24 Zacatecas que lamenta los hechos violentos ocurridos el sábado por la noche y señaló que es algo que ha sido una preocupación durante los últimos años y meses por la violencia que se ha desbordado en el estado. Además brindó su solidaridad a los policías y sus familias, ya que al final de cuentas son vidas las que se están perdiendo.

“Es una estadística que se ha ido incrementando y por eso es que es delicado y urgente la necesidad de poder establecer una coordinación. Ha sido permanente el reclamo de que los abrazos no funcionaron y no es un tema de abrazos o balazos es un tema de estrategia y no existe. Creo que las corporaciones en el estado han estado haciendo un esfuerzo con lo que tienen y hasta donde pueden pero la verdad es que seguimos teniendo números en negativo y vidas que se siguen perdiendo. Es fundamental que dé cara al próximo año se pueda tener una legislatura que no esté subordinada, una legislatura federal que pueda hacer las modificaciones a la ley necesarias”, apuntó.

Carlos Peña también comentó que las modificaciones a la ley tiene que ver con la impartición de justicia y los jueces del Poder Judicial, quienes no deberían estar pensando en la reducción del presupuesto sino en la reforma judicial para fortalecer su labor ya que los jueces no liberan, son las leyes las que permiten que existan situaciones que faciliten la liberación de personas que cometieron un delito.

“Tal vez un elemento faltó para que se pudieran ejercer acciones penales en muchos casos y todo esto lleva consecuencias cómo las que estamos conociendo de historias que terminan mal y una impartición de justicia que no termina de consolidarse. El tema legislativo se vuelve fundamental para el próximo año. Desgraciadamente en la mala estadística hemos conocido que hay jueces, ministerios públicos que hay elementos de las policías de investigación que han perdido la vida por hacer su trabajo y por no ceder ante las organizaciones delictivas”, remató.