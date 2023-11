Mi Jardín de Flores

Se Cansaron de Jalarle al Gatillo

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Venimos de aprobar un proyecto en la Ley de Ingresos en la cual se ha visto el no perjudicar los ingresos de la capital: el ayuntamiento de Zacatecas y la fracción de PRI se pronuncian a favor de que no haya incrementos en el predial para no dañar la economía de los Zacatecanos. El predial no se va a aumentar y en muchas cosas el PRI señala pero también acompaña las buenas decisiones, nosotros acompañamos esa decisión del presidente municipal’: Carlo Magno Lara Muruato.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 14 de noviembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

¡GRACIAS A mi Padre Dios, ayer lunes no se cometió ningún homicidio doloso en Zacatecas! Y ello me llena de esperanza de que pronto la paz y la tranquilidad renacerán en nuestra bella tierra con ‘rostro de cantera y corazón de plata’ y donde ‘el trabajo todo lo vence’.

-CIERTO: tenemos canteras bellísimas, muchísima plata y a trabajar nadie nos gana, por eso en Estados Unidos los gringos nos ven con muy buenos ojos-.

-ES CORRECTO, pero además hemos padecido pésimos gobiernos como el de Alex y David, pero aquí seguimos de pie: los zacatecanos somos mucha pieza; pero yo no comparto la esperanza de usted y de la madre Teresa: una golondrina no hace verano: si bien ayer lunes no reportaron de la Fiscalía ningún asesinato, fue porque los narcos se cansaron de jalar el gatillo, pero esto no quiere decir que haya sido un día blanco porque los secuestros, las desapariciones forzadas y las privaciones ilegales de la libertad, continúan:

“HOY mismo nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica la Cédula de Búsqueda de ROLANDO PATRICIO RIVERA CASTRUITA de 26 años, quien fue privado de su libertad por criminales armados en Fresnillo, Zacatecas, desde el 8 de noviembre de este año.

“LO QUE sí hay que reconocer es la chamba del general Arturo Medina Mayoral, quien desde que llegó ha detenido a decenas de narcos; ayer mismo su gente, con el apoyo de la Guardia Nacional y soldados del Ejercito Mexicano, arrestaron a 13 narcos, armas de grueso calibre y dosis de drogas, sin disparar un sólo tiro, además de que recuperaron una camioneta Kia que había sido robada pistola en mano, vehículo que los ladrones dejaron abandonado cuando vieron que una nube de policías, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, iban tras ellos.

“ESTO NO quiere decir que se esté recuperando la paz y la tranquilidad, porque los asesinatos y secuestros continúan, así como la distribución y consumo de drogas.

David Monreal en el Lugar 31 de 32

-PUES CON la novedad, que no es “novedad”, de que el David sigue califi cado por el pueblo de Zacatecas, como el peor gobernador que ha tenido el estado en toda la historia: sólo 32.8% aprueba su gobierno.

“O SEA: 67.2% de los zacatecanos no quieren saber nada del ‘borrachín’ David”.

-¡DIOS DE mi Vida, que vergüenza!-.

-JAJAJA… usted cree, madre Teresa, que el David ¿tenga vergüenza?, no, hombre, no tiene ni pizca de ella, es un cínico, un estafador que llegó a Palacio de Gobierno engañando a los zacatecanos con falsas promesas-.

-DON Roberto tiene razón, madre Teresa, el David es un sin vergüenza, no la conoce, y me dicen que domina muy bien el ‘Arte de la Política’-.

-¿Y CUÁL es el Arte de la Política?-.

-‘¡COMER mierda sin hacer gestos!’-.

-¡DOÑA Petra!-.

-ES LA verdad, madre Teresa, además el ‘borrachín’ no tiene escrúpulos, por eso mi ‘cabecita de algodón’ no se ha parado ya en Zacatecas para no hacer corajes por todo lo mal que está gobernando el David a pesar de que ha tenido todo su apoyo y los presupuestos más grandes de toda la historia-.

-ESO SÍ, el señor Presidente ha sido muy generoso con don David: cientos de elementos de la Guardia Nacional, cientos de soldados del Ejército Mexicano y los mejores presupuestos de egresos de la historia y ni así ha podido gobernar bien a Zacatecas, por eso la ciudadanía lo tiene mal califi cado, ni don Alejandro cayó tan bajo, ¿qué le vamos a hacer?-.

-EXIGIRLES A los diputados que ya le den le den punto fi nal a la Revocación de Mandato, para mandarlo a sus ranchos a Puebla del Palmar-.

–MMM… los señores diputados son… mejor ya no hablo, no quiero que el santo Padre Amaro me vaya a llamar la atención.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.