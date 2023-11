“El Poder Judicial Está muy Penetrado por la Corrupción”

Jueces Sueltan a Narcotraficantes: Luis Medina

Por Rubén Palomo Macías

El exdiputado local y federal, José Luis Medina Lizalde, aseguró a Página 24 Zacatecas que la liberación de narcotraficantes es un hecho que se presenta frecuentemente y que debiera inspirar una autocrítica seria en el Poder Judicial ya que la verdad es que nunca es concebible una justicia tan cuestionada desde hace tantos años sin un Poder Judicial que esté muy penetrado por la corrupción.

“El problema que se presenta es algo que sólo con una reforma judicial profunda se va a poder evitar y creo que esa reforma debe coexistir en crear un órgano de control colectivo a partir de convertir a la judicatura federal en judicatura nacional. Es decir que sea la instancia que vigile, administre y controle a todos los poderes judiciales, no nada más al poder judicial federal. Que esté orgánicamente autónoma respecto al poder judicial mismo”, señaló.

El exlegislador apuntó que no existe autonomía de juicio y valoración para poder ejercer correctivos y el apoyar la reforma judicial es la vía para poder humanizar la justicia en México o de otro modo se seguirán padeciendo episodios como el que se puso en evidencia el sábado por la noche en la capital del estado.

“No nos hubiéramos enterado de la liberación de la persona que perdió la vida si no se hubiera involucrado en los hechos violentos de la noche del sábado donde perdió la vida (como lo reveló el propio secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza). Pero cuántos en esa misma situación han entrado y salido en lo que se conoce cómo la puerta giratoria, ese es un grave problema que no quieren ver los que se benefician de la enorme corrupción que se ha detectado en el Poder Judicial, eso no significa que metemos a todos en el mismo costal porque también hay jueces, magistrados y ministros que han aplicado la ley con gran rectitud”, añadió.

Finalmente José Luis Medina dijo que hay que poner mucha atención a que las familias de los policías, que perdieron la vida cumpliendo su deber, sean debidamente compensadas por el estado ya que no sería algo justo dejar en el abandono a esas personas que posiblemente perdieron al sostén de su hogar, además de que hay que valorar la diferencia de los policías asesinados cumpliendo su deber de aquellos policías que son cazados por represalias y ajustes de cuentas.