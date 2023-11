Expone la Cineteca Fotografías de Figuras Internacionales de Jazz y Blues: J. Robledo

Son Obra de Fernando Aceves

Por Rubén Palomo Macías

Jaime Robledo Martínez, encargado del Centro de Documentación de la Fototeca del Estado, comentó a Página 24 Zacatecas que, en conjunto con la cineteca, se está llevando a cabo la exposición de jazz y blues con propósito del festival de estos géneros. Por ello se decidió exhibir la exposición del fotógrafo Fernando Aceves quien trabaja en la Ciudad de México documentando artistas de talla nacional e internacional que se presentan en el Auditorio Nacional, el Foro Sol y otros espacios de grande exposición.

“Esta colección que se está presentando fue donada por el mismo Fernando Aceves a la Fototeca de Zacatecas en el año 2009, son 23 fotografías donde podemos ver a grandes figuras del jazz y el blues internacional. Este fotógrafo se especializa en captar a los artistas en el momento del concierto en una sola imagen, se captan diferentes presentaciones y diferentes foros durante la primera década del siglo 20”, relató.

El encargado enfatizó que la exhibición se estará presentando por todo noviembre y en la primera mitad de diciembre, antes de que se tomen las vacaciones decembrinas. Realizó una invitación al público en general para que acuda a ver a grandes músicos en momentos mágicos captados por un lente, además de que son los últimos días de la exposición de “álbum de familia”.

“Esta expo ha sido muy visitada y ya son sus últimos días, dado a que el instituto no ha terminado con los trabajos de remodelación tendremos otra exposición de nuestro acervo, algo que no teníamos planeado. Hay que aprovechar que la Cineteca estará proyectando cine relacionado con el jazz y el blues para acudir a estos espacios y admirar las obras fílmicas y fotográficas que tenemos en estos espacios. El ingreso a las exhibiciones no tiene costo y solamente se recuerda que los días de exhibición son de martes a domingo con un horario de 5:00 de la tarde a las 9:00 de la noche”, remató.