En lo Personal no he Detectado Nepotismo en la UAZ: Pacheco

“Se Ingresa a la UAZ con Méritos Académicos o por Trayectoria”

Por Rubén Palomo Macías

Luego de que se realizaran señalamientos de nepotismo y favoritismo dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) Hans Hiram Pacheco García, Secretario Académico de la universidad, aseguró a Página 24 Zacatecas que desconoce estos señalamientos, sin embargo, considera que en los espacios universitarios los cargos de dirección, en los diversos niveles, deben estar los mejores perfiles tomando en cuenta que la UAZ cuenta con universitarios con una buena formación académica, experiencia, trayectoria y compromiso con la institución.

“Existe una buena atención a los universitarios y dentro de la institución hay familias, particularmente en el SPAUAZ, si alguien está dando clase y en algún espacio administrativo se ingresa a la universidad con los procesos debidos de evaluación. Algunos de los trabajadores pueden tener algún parentesco con algún otro universitario pero no ubico que algún universitario esté ocupando un cargo sin méritos académicos o por trayectoria”, mencionó.

Hiram Pacheco reiteró que los cargos están ocupados por personas con méritos y un gran compromiso con la institución y hasta donde se tiene conocimiento, sobre todo en la administración central, que no se haya detectado seriedad en su trabajo desde el aula.

“Entiendo que han llegado esos señalamientos pero no se trata sólo de señalar y ubicar un apellido que coincida sino que se tiene que ver más allá, que detrás del nombre y apellido existe un universitario que merece que se revise su trabajo en el aula, su formación académica, su conocimiento, su compromiso con la UAZ y el trato con los universitarios”, agregó.

Finalmente Hans Hiram Pacheco comentó que se debe estar pendiente de los funcionarios que dejen de cumplir con su trabajo y su labor, ya que ahí existe una afectación a la universidad y sus integrantes.

“Hay que tener cuidado con que los funcionarios no estén funcionando, que no nos hagamos responsables, que no estemos acorde al plan de desarrollo de la institución ahí es donde se tienen que dejar esos espacios y dejar el lugar a alguien que sí tenga un compromiso y quiera servir”, remató.