La Gente no Quiere a Saúl Monreal ni a Verónica Díaz: Adán González

“En la Mañanera, un Periodista Cuestionó el Trabajo de Ambos”

Por Rubén Palomo Macías

El dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), Adán González Acosta, dijo a Página 24 Zacatecas que, ahora que Verónica Díaz Robles se registró para contender por la candidatura al senado, quien no hace pública su renuncia las cosas no están bien y en el caso de Verónica Díaz y Saúl Monreal sus administraciones han sido muy cuestionadas.

“Desde Saúl se señala el cómo se entrega Fresnillo y Verónica desde su desempeño de sus funciones, yo tengo mi punto de vista muy personal y creo que esta situación se está complicando. Cabe aclarar que esto no es algo que uno lo diga par afectarlos, es algo que ha escalado ya que en la mañanera del miércoles un periodista cuestionó al presidente sobre la participación de estas dos personas y le mencionó los antecedentes que dejaron en Fresnillo y en Bienestar, el presidente solamente se limitó a decir que la gente es quien elegirá, no pudo hacer más”, apuntó.

Adán González agregó que quien se arriesga a aspirar otro cargo tiene que asumir un compromiso y aclarar todos los cuestionamientos que existen en torno a sus labores, fuera de situaciones de grilla u otro tipo de ataques, ya que solo se busca que se diga, de manera clara y transparente, la opinión de su trabajo porque gran parte de la ciudadanía no tiene buenas calificaciones para Verónica y Saúl.

“Un ejercicio de debate es bueno, creo que los debates dan la oportunidad de quitar muchas especulaciones, de presentar estadísticas y demostrar los ataques y que se demuestre a favor el trabajo que se ha realizado. Lo que me queda muy claro, porque uno se encuentra en campo, es que los resultados de estos compañeros no son los que la gente esperaba. Al decir esto hay molestias y los sienten como ataques pero deben tener en claro que no lo digo yo, lo dice la gente, lo dicen las estadísticas y lo dicen los números, para que el tema llegara con el presidente de la República quiere decir que esto causó gran eco pero no para bien, si la gente se queja es porque algo está mal”, remató.