Ulises Mejía Haro Llama a la Unidad en Guadalupe

Guadalupe, Zac.Como parte de la gira por la transformación, Ulises Mejía Haro coordinador de los comités de defensa en estado y aspirante a Senador realizó una asamblea informativa con liderazgos del municipio de Guadalupe con el objetivo de llamar a la unidad y a la movilización para defender la Cuarta Transformación iniciada por el presidente López Obrador.

Ante cercas de 500 personas provenientes de las comunidades y colonias de este municipio, los asistentes se dijeron listos para consolidar esta revolución de las conciencias de la mano de Claudia Sheinbaum Pardo.

Ulises Mejía Haro comentó que estamos viviendo momentos históricos en la historia de nuestro país “tenemos un presidente que está separando el poder político del económico, un presidente que combate la corrupción y la impunidad, un presidente que ha sentado las bases del humanismo mexicano que lleva como esencia apoyar por “el bien de todos, primero los pobres” y me refiero por supuesto de Andrés Manuel López Obrador, un presidente que ha iniciado este cambio verdadero.

Ahora nos toca a todos defender esa transformación y darle continuidad con sello propio de la mano de una gran mujer, una madre de familia, una luchadora social, una científica, una mujer honesta, de la mano de nuestra coordinadora nacional de defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo.

Este acuerdo por la unidad en Guadalupe fue suscrito por liderazgos como José Ángel Muñoz ex coordinador de la Secretaría de Desarrollo Social, Javier Mendoza ex Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Aldo Flores dirigente juvenil y representante de organizaciones de la charrería, María del Socorro Urbina ex funcionaria estatal, de los ex diputados federales Oscar Novella, María de Jesús García Samuel Herrera y Alfredo Basurto, de los expresidentes municipales Renato Rodríguez, Ivan de Santiago, Hermenegildo Díaz Sauceda, de los ex regidores Margarita Roman, María Concepción Elias, Olivia Campos Góngora, Nancy Flores, Carlos de Ávila y regidor Felipe Marín, de los profesores Belen Gutiérrez y Eleazar Zuñiga, así como de los ex senadores Antonio Mejía y Reymundo Cárdenas entre otros.