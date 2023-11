Mi Jardín de Flores

No Cesan los Asesinatos

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Nos une algo fundamental, un objetivo, un propósito, no queremos regresar al pasado de corrupción y de privilegios, queremos que continúe la Cuarta Transformación de la vida pública de México’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 16 de noviembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

Cinco Asesinatos y un Acto de Narcoterrorismo

“LAMENTO decirles, honorables damas, que la esperanza manifestada por ustedes, deben de ir enterrándola en la fosa común: mientras David siga desgobernando Zacatecas, los ríos de sangre seguirán corriendo por todo lo ancho y largo de nuestro estado, no hay más: ‘Perded toda esperanza’.

“HOY jueves nuestro Diario Página 24 Zacatecas, nos informa del asesinato a balazos de cinco personas, cinco en tres municipios:

“TODO comenzó en Vetagrande cuando un hombre fue secuestrado, torturado, asesinado a balazos y a eso de las 5:30 de la mañana su cadáver fue arrojado a la orilla de la carretera federal 45, en el tramo Guadalupe- Sauceda de la Borda, pero en terrenos del municipio de Vetagrande. Obvio, no hubo detenidos.

“EL SIGUIENTE asesinato ocurrió en Fresnillo, un hombre de 55 años se encontraba dentro de su camioneta GMC blanca modelo 2006, que se encontraba estacionada en la calle Juan Aldama, de comunidad Miguel Hidalgo de Ojuelos, cuando se aparecieron varios sicarios y lo acribillaron a balazos. No hay detenidos.

“Y POR la noche, en Zacatecas capital, a eso de las 20:00 horas, a una panadería ubicada en la calle Mesa Prieta, de la Tercera Sección del Fraccionamiento Colinas del Padre, llegaron varios narcotrafi cantes y abrieron fuego contra tres trabajadores, quienes murieron en el acto. Por supuesto, no hubo detenidos.

“EN FRESNILLO, el terrorismo está de regreso: narcos lanzaron dos artefactos explosivos a un automóvil Bora que se encontraba sobre la calle Canteros, fraccionamiento Artesanos, a eso de las 5:00 de la mañana; la pérdida fue total porque las llamas devoraron el automóvil dejando el puro esqueleto. Tampoco aquí hubo detenidos”.

Y AYER 15 de noviembre ganamos el cuarto lugar, compartido con Morelos con cinco asesinatos, pues en el Estado de Mexico se cometieron 10, en Chihuahua 7 y Nuevo León 6; así es que ‘ganamos el cuarto lugar’.

-¡DIOS DE mi Vida, qué amargo regreso a la realidad!, y yo creyendo que ya íbamos por buen camino-.

-NO SE preocupe, madre Teresa, que yo también fui ilusa y creí que la violencia y la inseguridad comenzaban a desaparecer de Zacatecas, pero está visto que este desgobierno no garantiza nada, sólo la criminalidad y la impunidad-.

-BIEN LO dice don Teodoro Turner Saady: ‘Jueces y ministerios públicos están involucrados con el crimen organizado’, pues si los detienen a los pocos días salen de prisión y, como don Roberto dice, ‘a jalar nuevamente el gatillo’, es un circulo vicioso-.

-MUCHAS de las autoridades -dice doña Petra-, sean del rango que sean, no se pueden resistir a la oferta de ‘plata o plomo’, y prefi eren el ‘varo’, como si el ‘varo’ se lo pudiera llevar al otro mundo-.

-ES MUY serio lo que en entrevista con nuestro compañero Rubén Palomo Macías, declaró don Teodoro, con lo que ha comentado el titular del Poder Judicial:

‘EL DOCTOR Arturo Nahle lo ha comentado que hay expedientes interminables por verifi car, agarran a la gente que ha delinquido y que debería de ser sancionada pero algunas gentes logran salirse ya sea por acuerdos con el secretario, jueces o ministerio público. Tenemos ese gran problema en conjunto con la inseguridad y, desafortunadamente, los afectados son la misma población y los policías, quienes vuelven a detener a personas que están liberando constantemente… hay concubinato con los trabajadores y la delincuencia, hace falta que se ponga el orden necesario para que las personas no salgan a la calle a volver a cometer crímenes que terminen en tragedias como la que vivimos en la capital el sábado’.

-SÍ ESE sábado estuvo tremendo: tres policías asesinados por los narcos y luego sus compañeros, en venganza, mataron a los tres narcos cuando éstos ya se habían rendido, pero además se cometieron otros siete asesinatos, para completar 13 en menos de 24 horas, fue horrible.

La Marca Monreal, Aborrecida

-PUES LOS pésimos gobiernos del David y del Saúl, así como la mala actuación de la cuñada, Verónica Díaz Robles, delegada de los programas federales de Bienestar, mantienen a la marca Monreal aborrecida y va a ser muy difícil que los cuñados vayan al Senado de la República el próximo año.

“SOBRE todo el Saúl, que es un vulgar ambicioso y nunca termina sus encomiendas, pues brinca de un cargo a otro cual chapulín colorado, ya lo dijo el Adán González Acosta, dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ):

‘DESDE Saúl se señala el cómo se entrega Fresnillo y Verónica desde su desempeño de sus funciones, yo tengo mi punto de vista muy personal y creo que esta situación se está complicando.

Cabe aclarar que esto no es algo que uno lo diga par afectarlos, es algo que ha escalado ya que en la mañanera del miércoles un periodista cuestionó al presidente sobre la participación de estas dos personas y le mencionó los antecedentes que dejaron en Fresnillo y en Bienestar, el presidente solamente se limitó a decir que la gente es quien elegirá, no pudo hacer más:

‘LO QUE me queda muy claro porque uno se encuentra en el campo -abundó el Adán- , es que los resultados de estos compañeros no son los que la gente esperaba. Al decir esto hay molestias y los sienten como ataques pero deben tener en claro que no lo digo yo, lo dice la gente, lo dicen las estadísticas y lo dicen los números, para que el tema llegara con el presidente de la República quiere decir que esto causó gran eco pero no para bien, si la gente se queja es porque algo está mal’.

-BUENO, entonces me queda claro que mi ‘cabecita de algodón’ no tiene preferencia por ninguno de los dos y que seremos los zacatecanos los que decidamos quien va o no a un cargo de elección popular, en este caso el Saúl y la Verónica-.

“¿YA VIERON que al Gerardo Flores López “El Cachetes de Gato Bodeguero”, el David le dio “puerta”?”.

-YA ERA tiempo, dos años dos meses fueron mucho soportarlo, la verdad no la hace como jefa de prensa, o como hoy pomposamente le llaman: ‘coordinador de Comunicación Social, dependiente de la Ofi cina de la Jefatura del Gobernador’, porque él fue el responsable de que David se encuentre sumergido en el descrédito total y hasta a nivel nacional-.

-NO CREO que haya sido así, porque recuerden que para vender un producto, se necesita que el producto sea bueno, si no no hay venta, y don David no es un buen producto: yo lo siento por la señorita que va a ocupar su lugar, van a ver que le van a salir canas verdes-.

-YO OPINÓ como la madre Teresa, el David es el arquitecto de su propio destino, nada podía hacer el Gerardo Flores que no fuera olerle los pedos al David, porque el David es un mal gobernante, ni siquiera sabe tratar a la gente, en un burro vestido con traje-.

-PERDÓN, pero yo insisto: un jefe de prensa, en este caso Gerardo, debió de haber cabildeado con todos los representantes de los medios de comunicación, fi ltrarles buena información un día a uno otro día a otro; agendarles una entrevista exclusiva con el gobernador, cotorrear la noticia, pero me platican que Gerardo se comportaba con la prensa como si fuera el mismo David y, pues así no se puede; Gerardo debió haberle recomendado a David atender a todo aquel que se le acercara, en fi n: Gerardo ya chupó Faros y fue cesado horriblemente y sin previo aviso-.

-QUESQUE el David lo mandó para que comenzara a buscar una diputación, ¿se imaginan buscando el voto con esa cara de fuchi?-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.