“La Justicia en Zacatecas se Vende al Mejor Postor”

Muchos Jueces Corruptos Tuercen la ley: Adame

Por Rubén Palomo Macías

Faustino Adame Ortiz, coordinador del FPLZ, comentó a Página 24 Zacatecas que se requiere una gran reestructuración del poder judicial, el cual en su momento fue bueno, ya que por desgracia la constitución ha sufrido muchos cambios que no han sido benéficos para la sociedad, en su lugar, se ha beneficiado a mucha gente de la iniciativa privada.

“La administración de justicia tuerce las leyes a su favor, hay corrupción, se ha desvirtuado el Poder Judicial y se ha trastocado al estado mexicano en muchos aspectos provocando que este poder se corrompa. Los jueces se dejan corromper, dejan salir a los criminales, se les da dinero y creo que no es la solución para el estado, la sociedad está en contra de todo eso porque la justicia se aplica solamente con los de abajo y a las personas de arriba la justicia no los alcanza, incluyendo a los criminales de cuello blanco”, aseguró.

El coordinador señaló que existen muchos ejemplo de personas que han delinquido y salen sin ningún problema, o más grave aún, ni siquiera pisan la cárcel creando una bola de corrupción que se ha gestado. Por ello es muy necesario que este tema sea atendido ya que la sociedad es quien se está viendo afectada por esta corrupción dentro del poder judicial.

“La gente ya no aguanta más, la ciudadanía es la afectada, la corrupción está al orden del día, hay criminales aprehendidos pero que salen a la semana y siguen delinquiendo en las calles. Esto desmotiva a las personas porque no existe una justicia pareja, a unos se les aplica y a otros no por ese grado de corrupción que existe. Además que se han enquistado familias del poder judicial, hay mucho familiar que se ha heredado trabajos o que se han metido gracias a esos parentescos”, finalizó.