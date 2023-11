Mi Jardín de Flores

Salió Peor que el “RaTello”

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Nos une algo fundamental, un objetivo, un propósito, no queremos regresar al pasado de corrupción y de privilegios, queremos que continúe la Cuarta Transformación de la vida pública de México’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 17 de noviembre de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

Son Miles y no Pueden Sacar al Narco de Zacatecas

¡SANTO DIOS! ¡Son cinco mil elementos de seguridad entre policías municipales, estatales, federales, elementos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército Mexicano y no pueden meter al orden a los malos organizados en Zacatecas!, ¿en qué cabeza cabe tanta ineptitud?

-MIL QUE fueran, madre Teresa, con esos bastarían para meter presos a los narcosicarios; no se necesitan tantos elementos uniformados que nomás andan gastando gasolina a lo pendejo, sino haciendo labores de inteligencia, así como ellos se infi ltran a la policía, los nuestros pueden infi ltrarse al narco para luego atraparlos de pechito, hasta sin disparar un solo tiro-.

-COINCIDO con ustedes -tercia don Roberto-: si no hacen labores de inteligencia, todo lo demás valdrá chetos; pero yo insisto: hay que limpiar la policía y meter a la cárcel a esos jueces y ministerios públicos venales por traición a la patria; la tarea no es nada fácil y eso solamente lo puede hacer el gobernador David Monreal, nadie más, él es el titular del Poder Ejecutivo-.

-PERO A don David no se le ven ganas porque él vive en otro mundo, se la pasa diciendo que vamos bien, cuando es todo lo contrario-.

-EL DAVID salió peor que el ‘RaTello’, cuando menos el ‘Pinocho de Bernárdez’ se excusaba: ‘¡Yo no la maté!’, exclamó casi llorando cuando descubrieron el cuerpo mancilllado de la niña de prepa, ¿lo recuerdan?-.

-SÍ, EN aquella ocasión hasta estuvo a punto de derramar lágrimas de cocodrilo, en cambio David hasta sonríe y casi casi le echa la culpa a Dios, al que hay que rezarle, dice con cinismo.

“Y MIENTRAS tanto el narco se da gusto apretando el gatillo y ayer jueves, como lo publicó nuestro Diario Página 24 Zacatecas, se cometieron, al menos, tres ejecuciones:

“EN SAÍN Alto sucedió el asesinato más sonado: secuestraron a un hombre, lo torturaron, lo mataron, lo envolvieron en una cobija y fueron a arrojar su cuerpo en un camino de terracería que lleva a La Laborcita; esto sucedió alrededor de las 6:30 de la mañana.

“EN GUADALUPE, acribillaron a balazos a un hombre que estaba dentro de su automóvil en la avenida Bicentenario, colonia Ojo de Agua de la Palma, a eso de las 4:40 de la madrugada.

“Y EN Fresnillo, un individuo que caminaba por la calle Daniel Peralta, colonia Industrial, fue sorprendido por sicarios que lo cosieron a balazos, muriendo de manera instantánea.

“MÁS TARDE, a eso de las 8:20 de la noche, ahí mismo en Fresnillo, un sujeto fue baleado cuando se encontraba en la calle Hermosillo, colonia González Ortega; el hombre se halla hospitalizado en el Hospital General, afortunadamente la libró… por el momento.

EN NINGUNO de los cuatro hechos sangrientos que acabaron con la vida de tres zacatecanos y dejaron a herido a otro, hubo detenidos: siempre sucede así.

Desaparición Forzada

-HOY VIERNES nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor social, publica la Cédula de Búsqueda del niño GIOVANNY ALBERTO ARELLANO SALINAS de 14 años, desaparecido en Fresnillo, Zacatecas, el 15 de noviembre del presente año.

-¡SAGRADO Corazón de Jesús, tres homicidios dolosos, un baleado y un niñito desaparecido forzadamente!; ¿cuándo nos regresará don David Monreal la paz y la tranquilidad prometida cuando andaba de candidato? Ya son dos años, dos meses y cinco días que llegó a Palacio de Gobierno y Zacatecas está como los cangrejos: caminando para atrás.

“CUÁNTA razón tiene el señor diputado, don José Juan Mendoza, en la entrevista que le hizo a nuestra compañera Nallely de León Montellano, al declarar que no sólo la violencia es la que está haciendo mucho daño a Zacatecas, ‘sino también el cobro de piso, extorsiones, situaciones que han generado estos niveles de percepción que estamos inmerso en realidad: es un esquema de violencia sumamente grave en Zacatecas’, es cuento de no acabar”.

El Poder Corruptor del Narco

“HOY VIERNES, el Faustino Adame Cruz coordinador del FPLZ, en entrevista con nuestro compañero Rubén Palomo Macías, le pone el cascabel al gato al declarar que ‘la administración de justicia tuerce las leyes a su favor, hay corrupción, se ha desvirtuado el Poder Judicial y se ha trastocado al estado mexicano en muchos aspectos provocando que este poder se corrompa.

‘LOS JUECES se dejan corromper, dejan salir a los criminales, se les da dinero y creo que no es la solución para el estado, la sociedad está en contra de todo eso porque la justicia se aplica solamente con los de abajo y a las personas de arriba la justicia no los alcanza, incluyendo a los criminales de cuello blanco:

‘LA GENTE ya no aguanta más -abunda el Faustino-, la ciudadanía es la afectada, la corrupción está al orden del día, hay criminales aprehendidos pero que salen a la semana y siguen delinquiendo en las calles. Esto desmotiva a las personas porque no existe una justicia pareja, a unos se les aplica y a otros no por ese grado de corrupción que existe. Además que se han enquistado familias del poder judicial, hay mucho familiar que se ha heredado trabajos o que se han metido gracias a esos parentescos’.

“PUES ahí está la alerta que hace el coordinador del FPLZ, más que nada para alertar a la ciudadanía y que tome sus precauciones, porque esto cada vez está peor, como también lo dice el Gilberto Martínez, alcalde de Tabasco, que hay muchos hechos ilícitos en varios tramos carreteros porque narcos que anidan en Villanueva han trastocado la paz de Tabasco, otrora tan tranquilo”.

-HABRÁ que esperar que el próximo fi scal general de Justicia del Estado, hombre o mujer, comience con el pie derecho y comience a combatir con inteligencia esta tremenda violencia e inseguridad, ¿quién creen ustedes que sea el sucesor o sucesora de don Francisco José Murillo Ruiseco?-.

-EL DAVID es el que sabe, todo Zacatecas espera un fi scal carnal-.

-INDUDABLEMENTE; se presume autonomía pero es puro cuento-.

-HAY GENTE importante entre los siente interesados ¿eh? Están cuatro señores y tres señoras abogados:

1. IVÁN Arturo Casas Figueroa, quien tiene un bufete muy prestigiada: Regina.

2. CRISTIAN Paul Camacho Osnaya, delegado en Zacatecas, de la FGR.

3. MÓNICA Martínez Alvarado, Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de Zacatecas.

4. FÁTIMA Xóchitl Encina Arroyo, Fiscal Especializada en la Atención de Delitos contra las Mujeres por razones de Género.

5. ADRIÁN Rodríguez Rodríguez, Juez de Control, Zacatecas.

6. JUAN Carlos Valdivia Meraz, actual encargado del Despacho de la FGE.

7. ANA Laura Rivera Vallejo, funcionaria de la FGE, quien denunció por ‘actos de corrupción’ al entonces fi scal Francisco José Murillo Ruiseco

-SI NO hay más, yo creo que el más adecuado es el abogado Casas, digo, si quieren un cambio, porque el resto tienen cargos en el actual gobierno y no sería más que lo mismo.

-COINCIDO con don Roberto, el Iván es un abogado prestigiado-.

-MMM… no olviden que es tiempo de mujeres.

BUENO, pues pronto sabremos quien sucederá a don Francisco José Murillo Ruiseco; me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.