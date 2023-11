La Inseguridad es un Problema Político: Luis Medina Lizalde

“La Procuración de Justicia es muy Complicada”

Por Nallely de León Montellano

El exdiputado federa y local, Luis Medina Lizalde, mejor conocido como “El Oso’, declaró en entrevista con Página 24 Zacatecas que la arraigada violencia e inseguridad, así como la designación del nuevo fiscal general del estado, tienen qué ver con un problema político, por lo que es importante examinar los factores y los pilares de la seguridad ciudadana entre los cuales destaquen la procuración de justicia en el estado.

En este sentido, señaló que “la procuración de justicia vive una situación muy complicada desde hace mucho tiempo, pero agudizada por la renuncia del fiscal Murillo y el tratamiento tan equívoco que está recibiendo el asunto porque después de la convocatoria a la que acuden 27 aspirantes, se declaran elegibles cinco, como lo marca el procedimiento y se le agregan otros dos para turnarlo al gobernador el número de siete para que él a su vez haga la terna”.

Dijo que la actual legislatura es ingobernable y carece de liderazgos, por lo que, finalmente será el ejecutivo quien elija al fiscal general de Zacatecas; y, además, dijo que la legislatura no tiene elementos para realizar tal elección toda vez que los representantes de la misma no se dieron el tiempo para escuchar a cada uno de los aspirantes.

Mencionó que lo anterior hace el procedimiento de elección del fiscal vulnerable a la impugnación dado que se están violando los procedimientos legales del poder legislativo y esto, reiteró, podría recaer en la responsabilidad única del Poder Ejecutivo para que sea el ente que designe al nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

“La Fiscalía no puede estar en una situación de incertidumbre, por eso es muy importante asumir la naturaleza del problema, analizar los distintos factores que producen seguridad e inseguridad en donde además de la policía están los ayuntamientos, el gobierno del estado, el poder judicial y está de una manera muy importante la legislatura, y creo que está incumpliendo en su misión, y está demasiado fragmentada y eso le ocasiona grave daño al interés público”, agregó.

Ante ello, señaló la importancia de que se analice de fondo el problema de inseguridad en el estado de Zacatecas, así como la construcción de una política local de seguridad, ya que, “ha habido una mutación en el tratamiento del tema; antes había tantos episodios violentos o más que los que hay ahora, pero no ocupaban la primera plana; ahora hay redes, ya figuran en la primera plana y no es un tema que aborde nada más quien cubre la fuente policiaca, y todo eso le ha dado una dimensión al tema que antes no tenía”.

Lamentó que el efecto del fenómeno de inseguridad en Zacatecas es que ahuyenta visitantes, desalienta la inversión, estimula la migración de empleadores a otros estados, lo que también exige una estrategia para ubicar el tratamiento mediático en el tema, en términos de no minimizar la realidad, ya que está ocasionando serios perjuicios a Zacatecas.

“La justicia en Zacatecas es muy clasista, se ensaña con el pobre, con el delincuente con mediano poder no tiene problema, si de plano no lo pueden salvar lo dejan que se escape; ojalá que la clase gobernante haga una severa autocrítica, es un asunto que no se concentra en un solo actor político, que asuma cada quien su responsabilidad con seriedad y no estén en este intercambio de excusas de responsabilidades”, finalizó.