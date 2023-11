Salazar: No sé si Exista Corrupción en el Poder Judicial, Pero el Gobernador Comentó de, al Menos, Ocho Casos

“Yo Sólo soy Expectante”, Dice el Alcalde de Jerez

Por Rubén Palomo Macías

El presidente municipal de Jerez, Humberto Salazar Contreras, comentó a Página 24 Zacatecas que por desgracia la inseguridad ha permeado en todo el país y a esto se le suma que el Poder Judicial ha dejado a personas que han delinquido en libertad por algún detalle o malas actuaciones de los jueces.

“Por eso las personas que han delinquido pueden volver a las calles, no se llevan procesos adecuados por errores en los trámites de estos casos. No sé si exista corrupción dentro de este poder, es un tema muy cerrado del gobierno federal, yo realmente soy expectante y podemos observar lo que estamos viviendo, estamos sufriendo y es algo que la presidencia tiene como carga con las peticiones de la gente, ojalá que en nuestras manos hubiera solución pero es algo que el municipio no puede resolver”, apuntó.

El alcalde del pueblo mágico de Jerez, agregó que el mismo gobernador del estado, David Monreal, comentó de por lo menos ocho casos de personas que han delinquido y se les ha dejado en libertad, haciendo que esto sea un tema más preocupante en general, para las personas, para las autoridades y más para los municipios que tienen una jurisdicción muy limitada a delitos del fuero común.

“Nosotros nos encargamos de delitos pequeños, no graves pero siempre hay un riesgo en ese tipo de delitos, pueden crecer. Las autoridades deben verificar que en los procesos judiciales se realicen los pasos correspondientes para que las personas que han delinquido no vuelvan a las calles sin consecuencia alguna, además de que los procedimientos se deben realizar con la visión de los derechos humanos. Pienso que tenemos que estar en unidad con este tipo de situaciones ya que todos lo estamos sufriendo”, finalizó.