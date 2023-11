Mi Jardín de Flores

En Zacatecas Gobierna el Narco

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Para los comerciantes de los diversos mercados vamos a iniciar en enero del año que entra una campaña para tener actividades en los siete mercados con los que cuenta el municipio. Vamos a llevar, por día, actividades en el mercado Genaro Codina, Arroyo de la Plata, el tianguis que está por el boliche y por cada día de la semana se estará invitando a la ciudadanía a que por la zona por donde viven asistan a comprar a los mercados locales’: Laila Villasuso Sabag.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 18 de noviembre de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

En Zacatecas Gobierna el Narco

NO HAY duda alguna, los malos organizados son los que gobiernan Zacatecas y lo hacen con la complicidad de autoridades a las que corrompen con dinero ensangrentado.

-ES DINERO del propio pueblo -contesta doña Petra-, al que tienen sometido gracias a la impunidad que gozan esos malditos- -AYER VIERNES los narcos volvieron a regar la tierra con sangre de zacatecanos -tercia don Roberto-: el chofer de un automóvil de Uber fue acribillado a balazos en Fresnillo, a pleno sol, cuando manejaba el carro Chevrolet Aveo por la avenida Prolongación Sonora, frente a la gasolinera Saturno ante la presencia de muchos transeúntes.

“LOS ASESINOS huyeron con sospechosa facilidad como siempre sucede en casos como este, pues nunca son detenidos infraganti.

“HORAS ANTES, en Guadalupe, a eso de las 7:00 de la mañana, otro zacatecano que se dirigía a trabajar, fue sorprendido por matones a sueldo en la calle Guadalupe, de la comunidad San Jerónima: lo cosieron a balazos, al dispararle a quemarropa. Tampoco hubo detenidos.

-SI NO detienen a don Benjamín Medrano Quezada, que tiene orden de aprehensión desde hace más de un año, ¿van a detener a los malos organizados, con quienes tienen nexos? Claro que no-.

Desaparición Forzada

-Y SI los asesinatos están a la orden del día, las desapariciones forzadas no ceden; hoy sábado 18 de noviembre nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su labor social, publica la Cédula de Búsqueda de ERNESTO AARON ROBLES CID de 41 años, desaparecido en Villa de Cos, Zacatecas, el 12 de noviembre del presente año.

El Alcalde de Jerez se Lava las Manos

-DICEN QUE ‘el miedo no anda en burro’, y esto lo dejó muy en claro el Humberto Salazar Contreras, alcalde de Jerez, en entrevista con nuestro compañero Rubén Palomo Macías, quien lo abordó cuando fue de visita a la capital del estado.

“SI BIEN el Humberto Salazar comentó que por desgracia la inseguridad ha permeado en todo el país y a esto se le suma que el Poder Judicial ha dejado en libertad a personas que han delinquido, por algún detalle o malas actuaciones de los jueces, ‘no sé -dijo- si exista corrupción en el Poder Judicial’.

“PERO le aventó la piedra al David Monreal, ‘el gobernador comentó de, al menos ocho casos’, ¿qué les parece?”.

-ES CLARO que el señor alcalde de Jerez no quizo comprometerse-.

-NAAA… Humberto le sacó al parche-.

-SÍ, PERO no obstante reconoció que ‘por eso las personas que han delinquido pueden volver a las calles, no se llevan procesos adecuados por errores en los trámites de estos casos. No sé si exista corrupción dentro de este poder (sic), es un tema muy cerrado del gobierno federal, yo realmente soy expectante y podemos observar lo que estamos viviendo, estamos sufriendo y es algo que la presidencia tiene como carga con las peticiones de la gente, ojalá que en nuestras manos hubiera solución pero es algo que el municipio no puede resolver’.

“Y CONTINUÓ el alcalde de Jerez:

‘NOSOTROS nos encargamos de delitos pequeños, no graves pero siempre hay un riesgo en ese tipo de delitos, pueden crecer. Las autoridades deben verificar que en los procesos judiciales se realicen los pasos correspondientes para que las personas que han delinquido no vuelvan a las calles sin consecuencia alguna, además de que los procedimientos se deben realizar con la visión de los derechos humanos. Pienso que tenemos que estar en unidad con este tipo de situaciones ya que todos lo estamos sufriendo’, finalizo”.

-ES EVIDENTE que los alcalde no pueden resolver esos problemas, pero están obligados, constitucionalmente, a cumplir y hacer cumplir la ley, ellos forman parte del Poder Eje-cu-ti-vo, y si nosotros como pueblo lo demandamos, con más razón él como autoridad que es, ¿no creen?-.

-POR SUPUESTO que sí, es labor de los tres poderes: el legislativo, el judicial y el ejecutivo, pero también de los ciudadanos, por eso cuando los servidores públicos rinden la protesta de ley, dicen: ‘… y si no (cumplo) que el pueblo me lo demande’, y esa es nuestra obligación: demandar que cumplan con su encomienda, no es de gratis, en su obligación, por eso los elegimos.

“Y OTRA cosa muy importante que la Constitución Federal tiene plasmada en el Artículo 39, que dice: ‘LA SOBERANÍA nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno’.

“Y ES aquí donde entra nuestro voto, por eso es importante que haya revocación de mandato para así sacar del poder a los malos gobernantes que, en cuanto llegan al poder se les quita lo ‘humildito’ que eran con el pueblo cuando andaban mendigando el voto”.

Claudia Sheinbaum Pardo, Arrolladora

-¿VIERON la encuesta de meba (Mendoza Blanco & Asociados) que hoy publica nuestro Diario, en la que doña Claudia Sheinbaum Pardo, supera a doña Xóchitl Gálvez Ruiz, en la intención del voto?-.

-SÍ, ‘LA Gelatina’, con todo y sus payasadas, ocurrencias y mentiras nomás no levanta, pero sí se sigue desinfl ando-.

-Y VAYA que a Xóchitl la inflaron a más no poder, pero la mujer nomás no pudo sostener el paso y ahí están los resultados: Claudia tiene 61.4% de la intención del voto, por 26.8% de la candidata del PRIANRD, mientras que el recién destapado, Samuel García Sepúlveda de MC, tiene el 9.5% y el ultraderechista Eduardo Verástegui Córdoba, apenas 2.3%, entonces esto quiere decir que este arroz ya se coció-.

-NO, NO hay qué confiarse, doña Claudia necesita arrollar para que los del PRIANRD no vayan a alegar fraude, pero además se necesita tener mayoría absoluta en el Congreso de la Unión para hacer cambios en el Poder Judicial, que tanto necesita, porque es una podedumbre.

-PERO NO sólo es a nivel federal, sino también local, como lo dice ‘El Oso’ Medina: ‘La Justicia en Zacatecas es muy clasista. Se ensaña con el pobre, el delincuente con mediano poder no tiene problema, si de plano no lo pueden salvar lo dejan que se escape; ojalá que la clase gobernante haga una severa autocrítica, es un asunto que no se concentra en un sólo actor político; que asuma cada quien su responsabilidad con seriedad y no estén en este intercambio de excusas de responsabilidades’.

“A VER si el Arturo Nahle no se enoja, pues Luis Medina le dio su repasón”.

-SI NO fuera por la violencia y la inseguridad, Zacatecas estaría a la par de los estados vecinos en prosperidad, por eso también el ‘Oso’ es reiterativo al subrayar que ‘el fenómeno de la inseguridad en Zacatecas ahuyenta visitantes, desalienta la inversión, estimula la migración de empleadores a otros estados, lo que también exige una estrategia para ubicar el tratamiento mediático en el tema, en términos de no minimizar la realidad, ya que está ocasionando serios perjuicios a Zacatecas’.

-TODO, todo se concentra en la violencia y la impunidad, urge que el David se ponga a trabajar, que se deje de huevonadas y le dé duro a esos dos temas-.

Ulises es el Favorito

“POR CIERTO: el Ulises Mejía Haro, le está dando un repasón al ‘Cachorro de los Monreal’, rumbo a la candidatura del Senado de la República, tiene 29% de la intención del voto, por 22% del David, quien por cierto canta re’feo, vi un video y parecía que andaba drogado; en cuanto el Narro su intención al voto es de 21%; la gente se inclina por el Ulises porque hizo buen papel en la alcaldía de la capital y porque es muy cercano a la Claudia Sheinbaum. Así es que todo indica que el Ulises será el candidato de Morena-.

-PUES SÍ, es un chavo que no está maleado y es muy derecho, en cambio David ha demostrado que es muy ambicioso y corrupto, muy, muy corrupto y chapulín -.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.