Imparte Andrés Vázquez Taller de Dibujo

Concientiza en la Importancia de Saber Observar

Por Nallely de León Montellano

De manera gratuita, este sábado se llevó a cabo el taller denominado Figura Humana, impartido por el maestro Andrés Vázquez Gloria, cuya finalidad es “inspirar a las y los artistas zacatecanos a observar detenidamente el entorno para generar grandes obras a través del dibujo”.

En este sentido, Andrés Vázquez Gloria, originario del estado de Aguascalientes con 40 años de trayectoria como artista plástico, detalló a Página 24 Zacatecas que el taller impartido, cuya duración fue de 12 horas consta de ejercicios previos que tienen que ver con la observación y la contemplación para, posteriormente, crear una obra de dibujo con las bases mencionadas.

Un aproximado de 20 artistas zacatecanos acudieron a tomar el taller de Vázquez Gloria, quien agregó la importancia de conocer el espacio y la ciudad que habitan para que puedan lograr ser artistas de mayor calidad.

“El origen es que, a partir de un modelo natural, hacer ejercicios para ver qué nivel traen y si han sabido o no, observar las cosas, que el cerebro no invente lo que estamos supuestamente observando y no observando”, señaló.

Compartió que, considera estar en la etapa más importante de su vida, puesto que, actualmente cada pensamiento, o cada sentimiento lo plasma en un dibujo, ya que desde los 11 años se ha dedicado a exponer obras de arte en varias partes del mundo y el país, y desde entonces su vida profesional ha sido construida con base en el arte.

Por ello, el artista aguascalentense agregó la importancia de que se conozca el origen de una estructura de un artista a partir del dibujo, puesto que, con base en su experiencia “de ahí nace todo, y si no lo entienden de esa manera entonces no vamos a conocer las cosas como son y vamos a interpretar que el arte te la posibilidad de interpretar de una y otra manera, pero esto es el origen y esto va a construir una vida de un artista que sea importante y que sea capaz de representar lo que quiere”.

El artista forma parte del Sistema Nacional de Creadores, por lo que, el taller mencionado forma parte de sus retribución social como miembro de este sistema; asimismo La Secretaría de Cultura, así como la Dirección de Arte y Cultura del Ayuntamiento de la capital y el Centro de la Gráfica de Zacatecas formaron parte de la organización de dicha actividad pensada en el crecimiento y motivación de los artistas zacatecanos.