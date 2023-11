Mi Jardín de Flores

¿A Poco 5 mil Elementos no Pueden Contra el Narco?

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Los gobernantes nada más se acercan cuando llegan las votaciones, y nada más ganan y ya no se paran aquí; es parte de su trabajo ver las necesidades de la gente, pero nunca las ven; los políticos nada más se fi jan en ellos mismos, en su familia y a la gente de abajo ni siquiera nos voltean a ver’: Ignacio Piedra Márquez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 19 de noviembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

La Población Indefensa …

ESTO ES abominable, ¿cómo es posible que a un humilde comerciante le arranquen la vida los malos organizados porque se negó a vender el maldito veneno que distribuyen?

-ESO ES muy común, madre Teresa, esos malditos por todo matan a la gente: no sólo porque se niega a vender drogas, sino porque se niegan a engrosar sus fi las, porque no pagan la llamada plaza, porque no se deja extorsionar o por cualquier otro motivo así sea insignifi cante, pues están sedientos de sangre-.

-POBRE HOMBRE, pobre familia -tercia don Roberto-, como lo publica hoy domingo nuestro Diario Página 24 Zacatecas, el comerciante llegó en su triciclo a vender herramientas usadas y otros objetos al tianguis de la colonia Emiliano Zapata, pero al fi lo de las 10:00 de la mañana, a pleno sol, matones a sueldo llegaron frente al Jardín de Niños Emiliano Zapata, ubicado en la calle Felipe Ángeles, y frente a numerosos testigos sacaron sus armas y le dispararon con inaudita sangre fría.

“Y AHÍ quedó el hombre muerto en medio de un charco de sangre; obvio, los asesinos huyeron con total impunidad”.

-OTRO ASESINATO más de una persona pobre y honrada que se negó a vender las porquerías esas con las que están envenenando a nuestra juventud, gracias a un gobierno cómplice que no hace nada para impedirlo, ¿hasta donde vamos a llegar?-.

-ESA ES la pregunta que todo Zacatecas se hace, madre Teresa: ‘¿Cuándo terminará esta pesadilla, que ya lleva más de siete años?

-YA VIENEN las elecciones, los zacatecanos estamos obligados a cambiar el rumbo que el PRI con el ‘RaTello’ le imprimió y después el David continuó; ahí también está Fresnillo, miren cómo lo dejó el Saúl: con ríos de sangre y mucho dolor y ahora el infeliz ‘cachorro’ quiere ser senador porque tiene en la mira suceder a su hermano el David en la gubernatura, ¿se imaginan lo que nos espera con otro Monreal en la gubernatura?-.

-MÁS MUERTE, más miseria, más monreales súper millonarios, vistiendo de seda y calzando zapatos de 50 mil pesos-.

Otro Desaparecido Forzadamente… en Fresnillo

–Y HABLANDO de Fresnillo y Saúl; hoy domingo nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica la Cédula de Búsqueda de Brayan Jesús García Ávila de 19 años, desaparecido en Fresnillo el 17 de noviembre de este año, sus padres, hermanos, tíos y demás familiares están angustiados y temen lo peor-.

-HAY QUE hacer una cadena de oración para que mi Padre Dios lo lleve de regreso con su familia, no hay de otra, porque este gobierno inepto no hace absolutamente nada en benefi cio del pueblo-.

Los Políticos Sólo en Campaña Vienen

-PUES SÍ, este pinchurriento desgobierno vale lo que se le unta al queso: nada, ya lo dijo el bolero Ignacio Piedra Márquez, quien se queja de que los políticos nomás van a visitar a la gente en campaña para pedirle el voto, pero una vez que llegan al poder ni la voltean a ver; pobres, platica que hay días en que apenas saca 50, 70 pesos, cuando antes ganaba 300 pesos:

‘NOSOTROS -DIJO el bolero a nuestra compañera Nallely de León Montellano- lo que queremos es trabajo, una buena medida sería que nos ayuden con publicidad, las bolerías están escondidas, la gente que viene de fuera no las ubica, nada más alguna gente que vive aquí y que conoce dónde estamos’.

-MMMM… ¿ustedes creen que el David apoye a los boleros con publicidad? Primero le sacan un pedo; el borrachin no le da agua ni al Gallo de la Pensión, es experto en utilizar el azadón: todo para él-.

Puro Charal del Narco

-PUES EL ‘yeneral’ Arturo Medina Mayoral, se está volviendo experto en la detención de narquillos, me dicen que ya hasta le dicen ‘El Sarampión’, porque les pega a puros niños del narco, ni por equivocación agarra a un pez gordo-.

-Y LOS agarra echándoles montón, porque luego luego les pide chiche a la Guardia Nacional y al Ejército Mexicano-.

-PUES HACE bien el señor general: a los malos organizados hay que atraparlos así, porque cuando ven a policías municipales, estatales, guardias nacionales y soldados juntos, mejor se rinden, como pasó ayer sábado cuando detuvieron a seis con todo y armas y vehículo; aunque sí, a los llamados ‘jefes de jefes’ no les hacen ni cosquillas-.

-DE MEN$O$, los atrapan, luego quiénes le$ dan lo$ billete$; pendejos no son ¿eh?-.

-¿SÍ, VERDAD?-.

-PUES SÍ: a pocos los narcos van a poder con más de cinco mil elementos de policía, guardias nacionales y soldados del Ejército Mexicano…

-GANAN millonadas en el gobierno, pero como su ambición es desmedida, pues se corrompen-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.