Aumentó un Poquito el Turismo, Pero es Gente que no Compra: Carmen Reyes

“Hay Poca Afluencia de Gente en el Mercado González Ortega”

Por Rubén Palomo Macías

La señora Carmen Reyes Castillo es dependiente de una de las dulcerías que hay en el interior del mercado González Ortega mencionó a Página 24 Zacatecas que por desgracia la vida al interior del mercado no es la deseada por la poca afluencia de personas y turistas que permea en el estado.

Agregó que durante el puente las ventas no han aumentado y ni siquiera hay un registro de ventas que sean favorables para los comerciantes.

“Estamos muy mal, el sábado hubo un poquito de personas que anduvieron por el centro pero pues estas personas no vienen a consumir, afortunadamente tuvimos algunas ventas pero pues para lo que hemos estado viviendo no representan una mejora significativa. Queremos que la gente regrese a visitar Zacatecas, son muy pocas las visitas que hemos tenido en el año”, comentó.

La señora Carmen lamentó que el movimiento y la fluidez de personas sea tan malo ya que esto quiere decir que si las cosas no mejoran muchos comercios pueden cerrar de manera definitiva dejando a personas sin empleo y con más preocupaciones de las que se tienen actualmente.

“Yo no digo que no hay visitantes pero pues son muy pocos y no nos consumen, las autoridades dicen que si tenemos turismo pero pues queremos que eso se refleje en los negocios. Hay veces que solamente hacemos pocas ventas de dulcitos de a 20, 30 o 10 pesos. Esto de verdad nos preocupa, yo quisiera que hubiera movimiento pero por desgracia no es así”, agregó.

Carmen Reyes añadió que se han realizado diversas invitaciones a través de diferentes campañas para que el turismo vuelva a Zacatecas, pero el miedo es lo que impide que el estado vuelva a tener su vida turística cómo en años anteriores.

“Las personas tienen miedo, la inseguridad ha golpeado de manera fuerte al estado, nosotros hemos visto muchas cosas, en las orillas hay muchos muertos y estas cosas se dan a conocer y las personas no quieren venir, nosotros estamos en primer lugar de percepción de inseguridad, esperemos que las autoridades pongan atención para que esto se calme porque si no nos vamos a ir a la ruina”, remató.