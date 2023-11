Taxista “se Queja por la Falta de Turismo; Está de la Jodida”

“Hasta la Gente de Aquí Tiene Miedo por la Inseguridad”

Por Rubén Palomo Macías

En entrevista con Página 24 Zacatecas Juan Carlos “N” mencionó que por varios años se ha dedicado a la conducción de un taxi para buscar el sustento de su familia, sin embargo, este trabajo se ha visto reducido en ingresos por la falta de clientes y turistas ya que la situación del estado no es la más favorable por cuestión de la inseguridad y la violencia.

“Esto está para la jodida, la inseguridad está a la orden del día, no hay turismo, no hay nada, está sola la ciudad de Zacatecas. La inseguridad no solo ha afectado de manera directa a la reducción de turismo, la misma gente de aquí ya no quiere salir porque tienen miedo de que algo malo les pase, eso nos afecta a nosotros porque nos reduce el trabajo de manera significativa”, apuntó.

Juan Carlos, quien prefirió guardar el anonimato, agregó que este mes de noviembre no ha sido generoso, a pesar de que hubo un poco de movimiento durante el puente del 20 de noviembre. El trabajo se ha venido para abajo y a pesar de que no hay mucha ganancia se tiene que buscar el salir adelante por la familia.

“Esto ya no es muy conveniente pero es nuestro ingreso, nuestro sustento, uno tiene que salir a buscar el pan pero por desgracia no es cómo antes. Nosotros trabajos alrededor de una 12 horas al día y ni siquiera así podemos obtener ganancias dignas. Además hay que darle mantenimiento a los taxis, eso es otro gasto pero los taxis son nuestras herramientas de trabajo y tenemos que tenerlas funcionales”, agregó.

Finalmente el chofer de taxi mencionó que no tiene problema alguno con que existan las plataformas de transporte cómo Uber o Didi ya que el sol sale para todos y también se están viendo perjudicados por el trabajo escaso que hay en la capital.