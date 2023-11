Mi Jardín de Flores

El Gobierno de David, Igual o Peor que el de Alex

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Chalchihuites, Zac.– Martes 21 de noviembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

-ESTOS DESCANSOS constitucionales me sacan de ritmo: ya me acostumbré a venir al mercado todos los días y comentar las noticias con ustedes que, por desgracia, no son nada halagüeñas, salvo que la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo sigue liderando las encuestas rumbo a la Presidencia de México, lo que me llena de gusto, es una mujer que quiere mucho a México y está súper preparada para llevar las riendas del país-.

-A MÍ también me da mucho gusto, porque la fantoche de la ‘doña Gelatinas’ nada tiene qué hacer frente a la Claudia Sheinbaum, quien si le sabe a la política y tiene experiencia en gobernar bien, como lo hizo estando como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México-.

-ADEMÁS es una mujer honesta -tercia don Roberto- vive en un departamento sin lujos desde hace muchos años y es incansable: véanla por todo el país, no para, además tiene propuestas serias, alcanzables, mientras que ‘Cóchitl’ Gálvez se la pasa cuestionando a lo borras al Presidente Andrés Manuel López Obrador, calumniando y haciendo puras mamadas como esa de que en su proyecto de gobierno (sic) ‘no caben los rateros, los huevones ni los pendejos’, cuando vemos que esas faunas predomina en el PAN, PRI y PRD.

“LUEGO, en un movimiento de lucidez, Cóchitl califica de corrupto al presidente nacional del PRI, ‘Alito’ Moreno, pero luego lo reivindica y en otro evento le dice ‘eres un dirigente valiente y chambeador’, por lo que la hidalguense sigue perdiendo credibilidad y simpatizantes que cada día son menos porque como ella misma dice ‘la pendejea’, a cada rato.

“AUNQUE en Zacatecas ‘Cóchitl’ tiene sus simpatizantes, pero no por ella, sino por el mal gobierno de David; quien sabe cómo les vaya a los Monre ales, porque la ciudadanía ya los tiene bien identificados y difícilmente van a votar por ellos y su gente, porque David está haciendo un pésimo gobierno, como también lo hizo Saúl en Fresnillo y Ricardo mostró su desmedida ambición al querer ser él el candidato de Moreno a la Presidencia de México, utilizando bravatas, denuestos y mentiras no sólo contra Morena, sino contra Claudia y por eso en las encuestas resultó el peor de los candidatos, y sólo así dobló las manos y le levantó la mano a Sheinbaum, pero para obtener un hueso en el próximo sexenio.

“ENTONCES de Ricardo, Saúl y David no se hace uno: vean como tiene David a Zacatecas: hundido en un mar de sangre: en pasado domingo se cometieron, al menos, cuatro asesinatos:

“EN FRESNILLO, por la tarde, a eso de las 17:00 horas, atacaron a balazos a un hombre que deambulaba por la calle Maravillas, colonia del mismo nombre; y cuando paramédicos llegaron al lugar de los hechos, el hombre ya había muerto desangrado y, como siempre sucede, los asesinos no fueron detenidos.

“Y EN Guadalupe, una mujer y dos hombre jóvenes, se encontraban dentro del departamento 104 del condominio T-03, ubicado en la calle Flamingo, colonia Los Gavilanes, cuando a eso de las 9:00 de la noche un grupo de narcosicarios echó violentamente abajo la puerta del departamento, lo allanó y con inaudita sangre fría los masacró con sus pavorosas y poderosas armas y el grupo de asesinos huyó con asombrosa tranquilidad, sabiendo que gozan de total impunidad.

“A LOS pocos minutos llegaron guardias nacionales, soldados, policías y Servicios Periciales a hacerle al ‘Tío Lolo’, para luego trasladar los cadáveres de los tres jóvenes a la Morgue.

“ASÍ LAS cosas, el domingo 19, como ayer lunes lo publicó nuestro Diario Página 24 Jalisco, se cometieron cuatro asesinatos; en cuanto a las desapariciones forzadas, privaciones ilegales de la liberta o secuestros, nuestro Diario publico las siguientes Cédulas de Búsqueda: DAVID DÁVALOS RIVERA de 49 años, privado ilegalmente de la libertad (secuestrado), en Fresnillo, Zacatecas, el 17 de noviembre del presente año, y GUSTAVO ALBERTO SÁNCHEZ SIFUENTES de 36 años, privado ilegalmente de la libertad (secuestrado) el 18 de noviembre en Fresnillo, Zacatecas; y me dice ‘El Güero’ Gerardo que se le quedaron en el tintero otras ocho Cédulas de Búsqueda por falta de espacio.

6 Asesinatos 6

“Y AYER lunes 20 de noviembre, en el 113 Aniversario de la Revolución Mexicana, los narcos se dieron gusto apretando el gatillo y asesinaron a seis personas, según lo reporta el Gobierno de México en su informe diario de homicidios a nivel nacional.

“NOMÁS para que se den idea de cómo estuvo la matazón de ayer lunes 20 de noviembre, Zacatecas ocupó el tercer lugar a nivel nacional de asesinatos, apenas abajo del Estado de México con 9 homicidios, y de Nuevo León con 7, pero si nos vamos per cápita, Zacatecas es primer lugar. ¿Qué les parece?”.

-TERRORÍFICO-.

-¿Y QUÉ dice a todo esto el David?-.

-NADA, mientras él y su gabinete presenciaba el desfile de la Revolución Mexicana, a risa y risa, seis zacatecanos regaban con su sangre nuestra bella tierra de rostro de cantera y corazón de plata-.

-ESTO ESTÁ cada vez más de la chin… (censurado), son miles de asesinatos en lo que va del desgobierno de David, por eso la economía de los zacatecanos está hundida, los restaurantes, hoteles, comercios y prestadores de servicios turísticos están en la quinta chilla. David resultó un fraude igual o peor que el de Alex-.

-TAN BONITO y bien surtido que está el Mercado González Ortega, en el mero centro de la capital del estado y con ventas paupérrimas, porque aunque en el puente del 20 de noviembre aumentó un poquito el turismo, como dice doña Carmen Reyes Castillo, ‘es gente que no compra’.

“TAMBIÉN los taxistas se quejan por falta de turismo: ‘Esto está de la jodida’, mientras Mónica Isabel Ramírez, dice a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que ‘aunque aumentó un poco el turismo por el puente del 20 de noviembre, los visitantes están nerviosos: todos preguntan por la inseguridad’”.

-CADA DÍA que pasa le doy gracias a Diosito de haber nacido en Chalchihuites, el municipio mas hermoso y seguro de Zacatecas-.

-ESO SÍ, como Chalchis no hay dos-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.