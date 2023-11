Mariano Casas Habla de Logros de David Monreal, Pero no Dice Cuáles

Culpa al PRIAN de que David sea el Gobernador Peor Calificado

Por Rubén Palomo Macías

El secretario general del Comité Directivo Estatal de Morena, Mariano Alberto Casas Valadez, comentó a Página 24 Zacatecas que desde el día que se acompañó a Claudia Sheinbaum Pardo a registrarse como precandidata del movimiento se ha pedido, además de la organización, es la promoción de los logros de la 4T y va implícito el mensaje de que todos los logros de David Monreal se deben promover.

“Hay que pregonar lo que ha hecho David Monreal, han sido muchísimos, venimos de un abandono neoliberal priísta que ha dejado en el abandono a las instituciones y el tema de seguridad que tanto aqueja a los zacatecanos, esto combinado con un gobierno panista a nivel nacional que hizo una tormenta perfecta para que Zacatecas ostentes los últimos lugares en el desarrollo”, señaló.

Mariano Casas aseguró que desde la llegada de la 4T al estado se han realizado trabajos de contención y aseveró que el trabajo de contención también significa hacer.

Apuntó que se ha contenido la inseguridad, el desempleo y se están dando las bases para poder generar las condiciones de bienestar que los zacatecanos tienen, además se le cuestionó sobre la desconfianza de la gente y de que esto logros del gobierno no se han visto reflejados en los indicadores a lo que respondió que “Todos tenemos que bien representar al movimiento sin mentir, no robar y no traicionar que es la ideología que maneja la 4T, creo que la gente confía muchísimo en nuestro movimiento y tenemos (sic) un aproximado del 70% de intención de voto solamente en Zacatecas, eso habla de que la gente sigue confiando y ve grandes avances.”.

El secretario reconoció que existen muchos retos y temas pendientes, sin embargo, aseguró que estos temas se están atendiendo y resolviendo.

Además pidió recordar que entre los gobiernos priistas y panistas se ha podido recuperar un poco de la estabilidad económica que dejó la pandemia.