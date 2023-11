Mi Jardín de Flores

Los Monreal, Dueños del Estado y de Morena

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Nos preocupa la situación que se vive en Zacatecas, donde las instituciones se han visto rebasadas a consecuencia de los delitos ocasionados por grupos del crimen organizado y se están normalizando los asesinatos de infantes, madres, padres, policías, de seres humanos. Es tiempo de reforzar -a través del presupuesto-, a las instituciones que desempeñan una tarea única y fundamental por el bienestar de las familias zacatecanas’: Geovanna Bañuelos de la Torre.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 22 de noviembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

Los Arribistas y Traidores son los Monreal

ME GUSTA lo que declaró en rueda de prensa el joven Rubén Flores Muñoz, presidente local de Morena: ‘No vamos a permitir que el arribismo ni la traición’.

-PUES UNA cosa es el decir y otro el hacer: por principio de cuentas, los arribistas número uno son los Monreales, y si hablamos de traición también son los Monreales, y el pueblo tiene memoria, comenzando por el patriarca, el ‘Monris’.

“RICARDO se inició en el PRI, después renunció al tricolor y se pasó al PRD, que lo hizo gobernador, después renunció al Sol Azteca y se fue al PT, luego renunció al Partido del Trabajo y se fue a Movimiento Ciudadano, posteriormente renunció al partido naranja y se afi lió a Morena, o sea: el ‘Monris’ ha estado hueseando en cinco partidos diferentes, además de que participó en Fuerza X México, a donde metió a su hija Cati, quien al ver que el partido rosa no tenía futuro, lo abandonó, y ahora busca ser la candidata de Morena a la alcaldía de la Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

“ASÍ ES que el ‘Monris’ es el arribista numero uno de Zacatecas, los hechos lo demuestran, no tiene principio ni convicciones, todo en él gira alrededor del poder y del dinero, al igual que todos los hermanos Monreal.

“Y SI de traidores se trata, el ‘Monris’ solito se apunta en la lista: Ya con Morena, el ‘Monris’ gana la Jefatura de la Delegación Cuauhtémoc, en 2015, dejándola inconclusa en diciembre de 2017, porque se alista para participar por la jefatura de la Ciudad de México en 2018, pero en la interna es derrotado por Claudia Sheinbaum Pardo, quien gana la elección constitucional, por lo que el ‘Monris’ recibe su premio de consolación: Senador de la República por Lista Nacional y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado.

“NO obstante el buen premio, el ‘Monris’, al ser derrotado por la Claudia Sheinbaum, juró venganza, pues como todo Zacatecas sabe, ‘Monris’ es muy vengativo y si no pregúntenle a Amalita, quien les recordará todos los obstáculos que le puso durante y después de su gobierno; pero esa es otra historia.

“Y LA venganza del ‘Monris’ contra Sheinbaum llegó en las elecciones intermedias en junio de 2021: es del conocimiento de mi ‘cabecita de algodón‘, que desde el Senado el ‘Monris’ operó políticamente para que Morena perdiera nueve de las 16 alcaldías con que cuenta la Ciudad de México, incluyendo la Cuauhtémoc, para su ‘amiguita’ Sandra Cuevas Nieves, en ese entonces una auténtica desconocida, haciendo quedar en ridícula a la Sheinbaum, aunque después se reivindicó al saberse de la venganza y traición del ‘Monris’, hechos por los cuales mi ‘cabecita de algodón’ puso distancia del ‘traidor’.

“PASA EL tiempo y mi ‘cabecita de algodón’ adelanta los tiempos electorales para la sucesión presidencial, senado de la República, diputaciones federales, alcaldías, ocho gubernaturas y la Jefatura de la Ciudad de México.

“ES ENTONCES que en este 2023, la ambición vulgar del ‘Monris’ sale de su humanidad: ya no desea ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, sino que quiere, a huevo, ser candidato a la Presidencia de la República, pero al no ser tomado en cuenta se encabrona y la arma de bronca: ‘Si no me incluyen en la lista me voy con el PRIARD’, dice y coquetea de lo lindo con la oposición, utilizando, además, al Santiago Creel Miranda, pero éste no mordió el anzuelo.

“PARA evitar un desaguisado, el ‘Monris’ fue incluido entre los suspirantes, con los resultado que todos sabemos: la Sheinbaum ganó la elección interna y el ‘Monris’ fue último con 5.9% de los votos; por eso ahora el ‘Monris’ anda bien corderito, porque no quiere quedarse fuera del presupuesto en el siguiente sexenio, por lo que también la hace de matraquero a favor de su odiada exrival.

-¡QUÉ BARBARIDAD!, ¡entonces este joven, presidente de Morena, es un demagogo!-.

-ES CORRECTO -toma la palabra don Roberto- pero además Rubén Flores Muñoz, es monrealista 100%, fue asesor de David en el senado y después se lo jaló Ricardo Monreal, para darle hueso como técnico de seguridad; y ahora lo vemos como dirigente de Morena en Zacatecas: de policía chino pasa a ser líder político del partido en el poder, por obra y gracia de David y Ricardo Monreal-

¡DIOS DE MI Vida!, entonces los hermanos Monreal no sólo se apoderaron del estado, sino también de Morena-.

-PUES SÍ: esa caterva de arribistas y traidores se apoderaron, además, del Niño de Atocha.

-NO BROMEE, don Roberto-.

-ES LA verdad, madre Teresa, los hermanitos Monreal para todo lo nombran: y presumen que gracias a él son los dueños de Zacatecas.

“ASÍ ES que perded toda esperanza: si los Narro, los Ulises, los Osos Medina, no hacen nada desde dentro de Morena para recuperar la democracia partidista, triste la calavera de todos los zacatecanos: seguirán las matazones y sólo ellos, los de Puebla del Palmar, quedarán vivos y dueños de todo el estado-.

-¡AVE MARÍA Purísima!-.

-SIN PECADO Concebida!-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-