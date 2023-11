Es Grata la Sorpresa de Aparecer con Preferencia en las Encuestas: Calderón

“Sin Embargo no me han Invitado”, Asegura

Por Rubén Palomo Macías

En entrevista telefónica para Página 24 Zacatecas, el exdiputado, Cuauhtémoc Calderón Galván, comentó que se pudo percatar de que la empresa Massive Caller lo integró en la medición al senado de la república y los resultados son positivos, considerando que Calderón Galván no ha manifestado alguna intención de participar para Senador de la República.

“No he pintado una sola barda ni he hecho alguna de la bola de ilegalidades que los aspirantes andan haciendo. Eso de entrada es algo satisfactorio, el estar en el ánimo de la gente y el estar presente. Tampoco soy integrante de alguno de los partidos del Frente Amplio por México, no milito en ninguno de los tres y creo que ese fue uno de los motivos por los cuales me invitaron a coordinar el tema de Xóchitl Gálvez. Yo plantee que nosotros nos íbamos a sumar al bloque opositor con mayor posibilidad de enfrentar al régimen y en esa lógica en la condición que pueda ayudar más yo lo haré”, aseveró.

El exdiputado señaló que se encuentra 100% dedicado al tema de Xóchitl Gálvez y seguirá con esa encomienda. Agregó que ha tenido pláticas con compañeros del PAN y del PRD con una muy buena relación pero no se ha tocado el tema de la posibilidad de alguna candidatura o de alguna intención de llegar al senado.

“Siempre vamos hablando de cómo sumar y hacer fuerte el proyecto de la Presidencia de la República, entonces yo estoy a la disposición, si tienen a bien invitarme pues evidentemente se considera y si no pues me da mucho gusto aparecer en los primeros lugares de preferencia al Senado”, celebró.

Cuauhtémoc Calderón agregó que al día de hoy se debe hacer la pregunta de si la oposición quiere realmente ganar o si la oposición quiere pasar un trámite en la campaña ya que ahí hay mensajes raros, ausencias, silencios y brazos caídos lo que resulta preocupante.

“Yo he informado al equipo de Xóchitl lo que yo he estado viendo, tienes en la legislatura un acuerdo muy claro entre Morena y el PRI y eso evidentemente afecta cualquier condición electoral, eso se ve y eso se sabe. No estoy especulando nada, es muy claro lo que sucede, en esa lógica habrá que ser muy fríos en qué es lo que conviene hacer y en cómo nosotros sacamos mayor condición de provecho electoral para que las cosas salgan bien con nuestra candidata Xóchitl”, remató.