Ya Necesitamos que la TranquilidadRegrese a Zacatecas: Ana Ma. Romo

“Hay que Dignificar a Nuestros Policías”

Por Rubén Palomo Macías

Ana María Romo Fonseca, excontendiente a gobernadora por MC, comentó a Página 24 Zacatecas que es urgente que exista una nueva política en materia de seguridad pública eficaz, que la investigación policial sea correcta, que existan buenos salarios para los policías de las diversas corporaciones, que exista equipamiento y un acompañamiento certero para sus familias para que estén protegidas en una situación de riesgo.

“Un policía seguro hará realmente su trabajo conforme debe de ser, de una forma útil para la sociedad, hay que dignificar a nuestros oficiales y respaldarlos en las circunstancias difíciles porque están expuestos a muchos riesgos y su familia merece estar protegida.

Creo que también debe existir una situación inmediata de atención al ciudadano y no esperar que cuando desaparece una persona se dejen pasar las horas pensando que tal vez no hay riesgo, hay minutos primordiales para encontrar a las personas con bien”, apuntó.

Nany Romo añadió que el cobro de piso sigue presente en el estado y ha tomado fuerza dañando a los empresarios y a los comerciantes llegando a un hartazgo del miedo que se encuentra en las calles y en los propios hogares zacatecanos.

“Queremos una política nueva, que si nos gobiernen y haya gente consiente de cuál es su trabajo, que conozca los riesgos y que las estrategias se pongan de inmediato a la práctica.

Queremos recuperar la tranquilidad, los espacios de jardines para nuestros niños, que jueguen y que los jóvenes vayan tranquilos a su escuela.

Todo ese ambiente queremos que regrese, que podamos trabajar en paz, ejercer nuestras profesiones libremente, todos estamos hartos de estas circunstancias y el estado de Zacatecas está catalogado como uno de los más inseguros no solo del país sino del mundo”, apuntó.

Ana María Romo aseveró que esa fama no le abona a un estado turístico ya que la gente no quiere venir por la inseguridad, además de que los empresarios e inversionistas no quieren llegar e invertir por el temor de perder durante sus operaciones.

“Ya basta, es momento de ir con otra generación de políticos, los jóvenes están demostrando que la juventud no está peleado con el talento y que saben hacer política, que saben hacer gobierno y saben lo que necesita un México nuevo”, finalizó.